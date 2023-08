Autunno in Sardegna con Grimaldi Lines: aperte le prenotazioni

Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia.



Ottimo comfort - La linea è servita dalla M/n Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili per ogni viaggio effettuato. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con comode poltrone reclinabili. I servizi offerti sono in linea con il buon livello di accoglienza che caratterizza la traversata a bordo della flotta Grimaldi Lines: c’è il ristorante à la carte con le specialità degli chef e l’interessante proposta di vini, il self-service per famiglie o gruppi di amici che prediligono un pasto più veloce e informale, il bar sempre aperto per un caffè o un drink in compagnia e il negozio per chi ama fare shopping.



Nave green - La nave viaggia inoltre con un basso impatto ambientale. E’ infatti dotata di sofisticati sistemi tecnologici, tra cui gli impianti di depurazione dei gas di scarico, che permettono di abbattere le emissioni di zolfo e particolato, il rivestimento siliconico della carena, che ne aumenta l’efficienza energetica, nonché il sistema di trattamento delle acque di zavorra, conforme alle più recenti normative europee.



Partire per la Sardegna - La destinazione Sardegna è il cuore dell’offerta di Grimaldi Lines. Oltre alla linea marittima Civitavecchia-Arbatax- Cagliari e viceversa, la Compagnia dedica altri 6 collegamenti all’isola che sorge al centro del Mar Mediterraneo: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari, Barcellona-Porto Torres e viceversa.



Per maggiori informazioni: www.grimaldi-lines.com