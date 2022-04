Grado: un'estate di eventi per 130 anni di turismo

Alla fine dell’800 divenne la meta privilegiata della buona borghesia e della nobiltà dell’Austria-Ungheria e queste sue peculiarità fecero sì che il 25 giugno del 1892 l’Imperatore Francesco Giuseppe proclamò ufficialmente Grado “Stazione di cura e soggiorno”. Nel giro di qualche decennio Grado divenne il luogo di villeggiatura marina più alla moda dell’Impero e ancora oggi la sua bellissima spiaggia conserva quest’aura di eleganza fuori dal tempo.





Quella storia di successo dura ancora oggi ma Grado non ha dimenticato quell’editto imperiale di 130 anni fa da cui cominciò la sua fortuna turistica e la stagione estiva di quest’anno sarà segnata da celebrazioni ed eventi imperniati sul tema. Insomma, un compleanno importante che Grado si prepara a celebrare con un calendario particolarmente ricco di musica e cultura, che ha visto la partecipazione del Comune e della Regione e di consorzi privati. Dopo l’inaugurazione della stagione balneare, tradizionalmente fissata per il primo maggio, sarà aperta una mostra sulla raffinata oggettistica stile Bidermaier (dal 23 aprile al Cinema Cristallo): la mostra esporrà i vetri più belli della collezione Voltolina, che rappresenta una puntuale ricerca di oggetti artistici e dello spirito di un’epoca. Seguirà, (dal 1° maggio) un’esposizione sulla ricchissima collezione di cartoline che i turisti dei primi del Novecento mandavano ai loro cari in varie parti d’Europa: un’eccezionale testimonianza di un’epoca bella e spensierata che fu interrotta dalla Prima Guerra Mondiale: un viaggio a ritroso nel passato che si prospetta molto interessante.Tantissimi gli appuntamenti di giugno, tra i quali ricordiamo il “Summer Night Ball” che vedrà il 24 sulla terrazza del Grand Hotel Astoria, con un panorama mozzafiato, una sfilata di costumi da bagno in uso negli ultimi 130 anni. Alla fine del mese, il 25 con repliche nelle tre serate successive, uno degli eventi più attesi: il video mapping “hORI_ZON”, che, proiettato sulle pareti della magnifica Basilica di Sant’Eufemia, riassumerà in modo spettacolare non solo la storia ma anche l’antica anima di Grado, raffigurando in una serie di immagini straordinarie plasticamente quella poesia universale che ebbe in Biagio Marin il suo supremo cantore.Nel mese preferito dai turisti tanti concerti ed eventi teatrali anche nelle piazzette e nelle calli del magnifico centro storico di Grado (da visitare!), ma anche la “Notte bianca e oro sulla sabbia”, che si terrà il 12 luglio sulla spiaggia Piper. Il 24 luglio in Largo Pasolini, sarà presentata dalla FVG Orchestra, l’operetta “La principessa della Czarda” di Imre Kalman, che, sfidando i disastri della Guerra, conquistò tutta l’Europa e l’America, tanto che fu definita dal grande P.G. Wodehouse “la musica più bella di tutti i tempi”.Ma questo è anche l’anno in cui si celebrano i cent’anni della nascita di Pier Paolo Pasolini, che con Grado ebbe una lunga liaison che si tradusse in uno dei suoi capolavori cinematografici, “Medea”, con Maria Callas, quasi interamente girato nella stupenda laguna che incornicia l’Isola del Sole. Lo spettacolo-omaggio intitolato “Suite per Pasolini”, previsto per l’11 agosto, proprio in Largo Pasolini che porta il nome del grande regista friulano, è imperniato su musiche originali di Glauco Venier e vede un mix originalissimo di musica, danza e recitazione. Il 19 agosto, ecco un altro appuntamento da non perdere: “Omaggio a Lelio Luttazzi”, spettacolo con voce recitante in collaborazione con Teatro Stabile del FVG, Ensemble Jazz e FVG Orchestra. A cento anni dalla nascita dell’indimenticabile artista triestino. Un evento in cui parola narrata e musica si fonderanno per omaggiare Luttazzi attraverso due "capisaldi" della sua vita: il jazz e la città di Trieste. Questo sarà possibile attraverso una serie di sinergie messe in atto per la realizzazione dell’evento: per la parte musicale, la FVG Orchestra sarà protagonista assieme al Quartetto jazz di Venier; il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia arricchirà il viaggio con la voce di un attore, che narrerà e approfondirà le vicende della vita del Maestro grazie al prezioso apporto della Fondazione Lelio Luttazzi, custode delle sue memorie. “Storia di Gustav Klimt” sarà invece il tema intrigante di un Aperitivo con l’arte che si terrà sabato 20 agosto ai Giardini Marchesan.Ma anche in settembre non mancheranno appuntamenti, tra i quali un gustosissimo show cooking al ristorante Cocambo di Aquileia (2 settembre): maestri pasticceri insegneranno l’arte di cucinare un perfetto strudel di mele all’austriaca (Apfelstrudel). Ancora concerti nelle strade e per finire (29 settembre-1 ottobre) un interessante convegno sul Turismo Sostenibile all’Auditorium Biagio Marin. Da ricordare che in tutto il periodo sarà promossa in molti ristoranti la raffinata e originale cucina di Grado, che ha nel delizioso “boreto” di pesce fresco il suo punto di forza. Magari innaffiato dal raffinato del vino celebrativo dedicato ai 130 anni di Grado: un Pinot Bianco della prestigiosa Villa Russiz di Capriva del Friuli.Per maggiori informazioni: www.grado.it