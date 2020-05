Gli hotel “I Palazzi” invitano gli operatori sanitari

L’iniziativa si intitola “I Palazzi hanno un cuore”: è il modo che I Palazzi, la collezione di Historic Experience Hotels in Italia , ha scelto per esprimere il suo vivo grazie agli operatori sanitari in prima linea nel corso dell’epidemia da coronavirus , offrendo a loro e alle loro famiglie un soggiorno gratuito, in un momento in cui il settore dell’ospitalità è duramente colpito: 2.000 notti gratuite a chi ha combattuto fianco a fianco con i malati contro il Covid 19 nelle terapie intensive e nelle pneumologie delle strutture ospedaliere italiane. I medici di questi reparti possono prenotare il soggiorno gratuito presso il Cà Bonfadini di Venezia, il Palace Grand Hotel di Varese, il San Lorenzo a Linari , in provincia di Siena.

Il soggiorno, due notti con pernottamento e prima colazione, è riservato a questi operatori sanitari e alle loro famiglie, è prenotabile da subito, entro il 30 luglio 2020, ed utilizzabile fino al 30 dicembre 2021.

Con questo progetto, il brand alberghiero la cui proprietà e gestione è tutta italiana si fa promotore di un'iniziativa sociale volta ad offrire a chi è stato ed è in prima linea ogni giorno, il tempo per ritrovare l’intimità con la propria famiglia, dedicandosi alla cura degli affetti, dopo tante settimane dedite quasi esclusivamente ai propri pazienti. I Palazzi è tra i primi Gruppi Alberghieri a voler dire grazie concretamente, secondo il proprio DNA.

Inoltre, I Palazzi ha attivato, all’interno del proprio website, #WECARE-about-you – una pagina dettagliata con la spiegazione delle misure igienico sanitarie adottate nelle strutture, a tutela dei clienti, con un QR Code che accompagna gli ospiti per ricevere tutti i dettagli durante il soggiorno.



“Abbiamo creato questo progetto per ringraziare il personale medico che si è prodigato nel periodo dell’emergenza e dire grazie a tutte queste persone, con un gesto tangibile, regalando loro un valore di oltre 300 mila euro in pernottamenti presso le nostre strutture” afferma Andrea Buffarello, Direttore Generale I Palazzi.. " ll nostro Gruppo alberghiero, da solo, non avrà certamente la possibilità di accontentare tutti, ma oggi vogliamo lanciare la stessa proposta ai colleghi albergatori italiani perché possano contribuire a questa iniziativa, aumentando il numero di camere disponibili e di luoghi visitabili. (…) Il nostro grande obiettivo è anche incentivare la ripresa dell’indotto turistico, che rappresenta quasi il 15% del nostro PIL nazionale ed ora è praticamente fermo. Nel breve termine i turisti stranieri saranno pochi, ma possiamo e desideriamo iniziare a riattivare il settore con le risorse di cui disponiamo, visitando la nostra meravigliosa Italia."

Per ragioni gestionali e numeriche non è stato possibile rivolgere la proposta all’intera filiera dedita all’emergenza (intero comparto sanitario, Croce Rossa, Protezione Civile, Forze Armate, Agenti di Pubblica Sicurezza, Volontari). Per tutti loro sono disponibili altri vantaggi, declinati nel dettaglio sul sito web.



"La bellezza salverà il mondo", la celebre frase che esprime la filosofia dei I Palazzi Historic Experience Hotels, diventa così un invito a riscoprire il territorio italiano, ma anche a creare dei bei gesti, con il “cuore”.

Tutte le informazioni sono online sul sito www.ipalazzihotels.com

Email: prenota@ipalazzihotels.com