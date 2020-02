Gardaland: i bambini testano in anteprima il nuovo Legoland Water Park 

Hanno avuto il privilegio di visitare in anteprima e di provare alcuni giochi che, dalla fine della primavera, saranno a disposizione del pubblico: una scolaresca di piccoli appassionati ha “testato” il nuovo LEGOLAND® Water Park Gardaland, visitando il cantiere della struttura in fase di completamento, in compagnia da una rappresentante della Direzione Lavori e di giocare nell’ attrazione Beach Party, i cui lavori di realizzazione sono quasi ultimati. Il parco dedicato ai celebri mattoncini aprirà i battenti il prossimo 29 maggio.

I bambini hanno avuto anche l’occasione di scatenare tutta la loro curiosità sulla nuova struttura, che si annuncia come perfetto connubio tra fantasia, divertimento e attività acquatiche. “Quanti scivoli ci saranno?” “Quando potrò salire sull’attrazione?” ma soprattutto: “Ci saranno i mattoncini LEGO® con cui giocare?: sono state queste alcune delle domande ricorrenti tra i piccoli ospiti.

“Sarà proprio l’esperienza di costruzione e creatività uno degli elementi cardine del Parco Acquatico – ha affermato Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland “In particolare nell’attrazione Costruisci una Barca dove tutti i piccoli visitatori potranno liberare la propria fantasia e costruire delle barche utilizzando i mattoncini LEGO”. I modellini potranno poi essere posizionati nella vasca, allineati con quelli degli altri concorrenti grazie ad una piattaforma interattiva e lanciati a tutta velocità lungo il corso d’acqua per vedere quale sarà la prima barca a tagliare il traguardo. Lungo il percorso saranno posizionate anche delle piccole dighe che permetteranno di deviare e modificare il corso d’acqua.



L’attrazione Costruisci una Barca si trova all’interno dell’area LEGO Creation Island, dedicata al momento del gioco attraverso la creatività e la scoperta. Qui i bambini più piccoli avranno a disposizione i mattoncini DUPLO®, con i quali potranno realizzare creazioni di fantasia oppure decorare un grande castello di sabbia tutto di mattoncini LEGO. Potranno anche grandi mattoncini morbidi per costruire muri giganti, a prova di divertimento.



LEGOLAND® Water Park Gardaland sarà un Parco Acquatico realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini LEGO®, il primo in Europa, dove tutti gli appassionati potranno divertirsi e sperimentare con la propria fantasia. L’ingresso al parco, contrassegnato da un grande portale a forma di arco bianco e blu che ricorda una grande onda, sarà la soglia di un mondo di fantasia e creatività. All’inizio del percorso si incontrerà Miniland, un’ampia area con un centinaio di iconici monumenti del territorio italiano costruiti naturalmente tutti con il Lego.

Spazio poi alle avventure, lungo il LEGO River Adventure, sul quale galleggiare a bordo di gommoni gonfiabili e personalizzabili dai Visitatori con grandi mattoncini LEGO galleggianti. E ancora, irresistibili attrazioni con scivoli colorati di tante lunghezze e altezze adatti a tutte le età, cannoni spara acqua e un grande secchio: divertimento assicurato per discese a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio, secondo le preferenze di ciascuno. Infine, la grande piscina Pirate Bay, il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi. L’ingresso alla vasca graduale è adatta anche ai bambini per avventure in acqua e divertirsi giocando con i personaggi LEGO, fino a conquistare la fortezza dei pirati.



Dopo aver visitato in lungo e in largo il cantiere e aver individuato il punto in cui sorgerà l’attrazione Costruisci una Barca, la scolaresca in visita, affiancata dalla mascotte Prezzemolo, si è cimentata nella costruzione delle barche, di fronte a tavoli colmi di migliaia di colorati mattoncini LEGO realizzando velieri, battelli, scialuppe, chiatte, canoe, motoscafi e pescherecci.

“L’entusiasmo dimostrato oggi da questi ragazzini, conferma la perfetta commistione dei valori fondanti del Gruppo LEGO - Divertimento, Qualità, Immaginazione, Creatività, Apprendimento” – ha aggiunto Luca Marigo, - “con la Fantasia, l’Avventura e la Magia di Gardaland. Sono questi gli elementi che caratterizzano LEGOLAND Water Park a Gardaland.”