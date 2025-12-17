Logo Tgcom24
© Tgcom24 | Spoleto: panorama sulla città dalla Fortezza Albornoz
Viaggi d'inverno

Spoleto e le sue meraviglie: luoghi segreti e curiosità da scoprire

I luoghi meno noti, le chiese gioiello, gli scrigni della memoria e la natura più bella

17 Dic 2025 - 05:30
Spoleto, una delle città più note dell’Umbria, meta ogni anno di moltissimi turisti soprattutto nella stagione stiva, si presta a magiche esplorazioni anche nei mesi invernali, quando è meno congestionata dalla folla e più pronta a mostrare alcune meraviglie che, in condizioni di fretta, possono sfuggire. Senza dimenticare i luoghi celebri, come il Duomo e le strade del centro, l’inverno invita a un’esplorazione più tranquilla e riflessiva, a volte davvero sorprendente.

