Spoleto e le sue meraviglie: luoghi segreti e curiosità da scoprire

Spoleto, una delle città più note dell’Umbria, meta ogni anno di moltissimi turisti soprattutto nella stagione stiva, si presta a magiche esplorazioni anche nei mesi invernali, quando è meno congestionata dalla folla e più pronta a mostrare alcune meraviglie che, in condizioni di fretta, possono sfuggire. Senza dimenticare i luoghi celebri, come il Duomo e le strade del centro, l’inverno invita a un’esplorazione più tranquilla e riflessiva, a volte davvero sorprendente.