Emilia Romagna a Natale: la poesia illumina le strade

Dante Alighieri ammalia con i suoi endecasillabi le strade del centro di Ravenna (in attesa, nel 2021, di celebrarne i 700 anni dalla morte). A Bologna Lucio Dalla, a Rimini Vasco Rossi e Tonino Guerra, a Sarsina (Fc) Plauto, a Imola Ayrton Senna, a Scandiano (Re) il grande Giosuè Carducci. E c’ è dell’altro.



A Piacenza la filastrocca - Una filastrocca dei bambini, una specie di giro giro tondo popolare in dialetto piacentino. E’ questa la scelta che ha fatto Piacenza per illuminare il Natale della propria comunità. Le parole di “T’al digh in piasintein” (l’autore è Gianni Levoni) sono un inno romantico: “c’t’ho seimpar vurì bëin, dal dé ca t’ho incunträ, me m’sum innamurä”. Per vederlo brillare in cielo bisogna raggiungere uno degli angoli più caratteristici di Piacenza: la scalinata della Muntà di Ratt.



A Ravenna c’è il Sommo Poeta - “Amor che né la mente mi ragiona” ricorda Dante Alighieri ai passanti probabilmente un po’ infreddoliti che attraversano il centro storico di Ravenna. E in un istante si percepisce il messaggio: ecco è l’amore, che parla nella mia mente, proprio come dice questo verso dedicato a Beatrice e che s’intravede in tutta la sua luce fra i palazzi storici nel cuore della città. A Natale sarà quasi un’esperienza spirituale percorrere le vie di Ravenna dove sfavillano le installazioni “La luce delle parole” con 16 endecasillabi tratti dalla Divina Commedia del Sommo Poeta di cui Ravenna celebrerà i 700 anni dalla morte nel 2021. Le parole illuminano sei vie: Gordini, Diaz, Corrado Ricci, Mazzini, IV Novembre e Cavour. E varrà la pena soffermarsi qualche momento per ascoltare la lettura integrale del canto, grazie a un codice QR.



A Bologna con Dalla - Lucio Dalla manca da quasi 9 anni, eppure sembra che sia stato scritto oggi il messaggio della canzone Futura (1980) che sovrasta le vetrine dello shopping di Via D’Azeglio a Bologna. La gente conosce le parole a memoria: “Chissà chissà domani, su cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare”. Eppure è impossibile resistere: non ce n’è uno che non sfoderi il cellulare per catturare la magia di questo segnale forte di speranza. I versi di Lucio Dalla sono tornati dopo Cesare Cremonini l’anno scorso con “Nessuno vuole essere Robin” e dopo “L’Anno che Verrà”, sempre di Lucio Dalla, due anni fa. La novità quest’anno è l’artista Pablo Echaurren che ha disegnato il titolo e le immagini dell’installazione.



A Rimini Vasco Rossi e Tonino Guerra - Fra angeli giganti, farfalle luminose alte sette metri, alberi natalizi come opere d’arte, spettacoli web non stop e persino 208 boe luminose che galleggiano sull’acqua davanti al Ponte di Tiberio, l’incanto che avvolge Rimini in queste festività, è dato anche dalle scritte luminose nel centro storico. Sono Vasco Rossi e Tonino Guerra i protagonisti che firmano i testi luminosi delle festività 2020. “Se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno”, è la poetica strofa di Vasco in Corso Cavour. Tonino Guerra ci ricorda quali sono i valori più i preziosi: “L’amicizia è una farfalla che si ferma sulla spalla”. Tutto il territorio, da Torre Pedrera a Miramare sfavillerà con le installazioni del progetto Luxmas.



A Scandiano la poesia di Giosuè Carducci - Scandiano era un luogo del cuore per Giosuè Carducci, che alla piccola citta reggiana aveva dedicato dei versi: “A te, Scandian, faro gentile che ardi… Terra di sapienti e di poeti”. E’ via Magati, uno degli angoli più belli del centro, che ospita, come se fosse la pagina di un libro, le parole luminose di Carducci.



A Imola (Bo) le frasi di Ayrton Senna - Sono stati Viviane e Bruno Senna, sorella e nipote di Ayrton, a selezionare direttamente dal Brasile, insieme al Comune di Imola, le frasi da trasformare in scritte luminose. Oggi brillano in centro sulla via Emilia e rendono una semplice passeggiata emozionante. Le frasi sono: "I ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria, bisogna dare a tutti una possibilità". E: "Se una persona non ha più sogni non ha più alcuna ragione per vivere. Sognare è necessario”.



A Sarsina l'omaggio a Plauto - Nell’entroterra forlivese, Sarsina, cittadina antichissima, rende omaggio al suo concittadino Tito Maccio Plauto, il più grande commediografo latino, il padre della comicità moderna, di cui restano 21 commedie ancora oggi recitate con successo. I suoi titoli più famosi svettano in piazza e nelle vie del centro.



