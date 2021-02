Dalle Alpi allo Jonio ecco il Bel Paese dei castelli

Castello Di Miramare, Friuli Venezia Giulia - Sorge su un promontorio all'interno della riserva naturale di Miramare. Costruito nella seconda metà dell'Ottocento in stile neo-medievale, ha ospitato la residenza estiva degli Asburgo ed è circondato da un rigoglioso parco di 22 ettari. nell'Ottocento fi teatro di una storia romantica e triste che ebbe per protagonisti la bella principessa Carlotta del Belgio e Massimiliano d'Asburgo-Lorena, arciduca d'Austria e poi imperatore del Messico dove morì fucilato dai patrioti di quel Paese.



Castello di Malcesine, Veneto - Si affaccia nella parte orientale del Lago di Garda e fu reso famoso dalle incisioni e dalle descrizioni di Goethe. Fu nel medioevo la residenza degli Scaligeri e nel 15013, ancora sotto la dominazione austriaca fu attaccato dal condottiero Scipione Ugoni al servizio della repubblica di Venezia, che lo espugnò con i suoi trecento armati. Dalle mura del castello si gode uno dei panorami più spettacolari del lago di Garda.



Castello di Brescia - Un esempio straordinario di architettura militare che ei estende per 75mila metri quadrati accanto al centro storico di Brescia, sul colle Cidneo ed è annoverato tra i più vasti complessi fortificati d’Europa. La struttura e le fattezze dell’antica fortezza testimoniano non solo l’avvicendarsi degli eventi storici, ma anche e soprattutto l’evolversi delle tecniche militari che resero la sua architettura un sistema difensivo inespugnabile e un perfetto strumento di controllo sulla città da parte dei vari dominatori che assoggettarono Brescia. Oggi, accantonata la sua antica mansione di controllo e difesa della città dagli attacchi bellici, il Mastio visconteo ospita numerosi eventi e rassegne di carattere culturale ed è inoltre sede del civico Museo delle Armi “Luigi Marzoli”: una collezione composta da oltre 1300 reperti: armature, armi bianche e da fuoco dal Medioevo all’Ottocento di straordinaria importanza.



Castello di Torrechiara, Emilia Romagna -Uno spettacolare castello costruito nel '400 da Pier Maria II de' Rossi per dominare la Val Parma che si avvale di ben 5 enormi torrioni e di tutta una serie di accorgimenti bellici che ne dovevano fare una fortezza impenetrabile. Ma questo maniero custodisce all'interno magnifiche sale dipinte con uno stile ancora in bilico tra medioevo e Rinascimento. Questi dipinti erano la scenografia degli incontri tra il nobile de'Rossi e la sua amante Bianca Pellegrini, alla quale seppur in effige in forma di giglio, dedicò una torre.



Castel del Monte, Puglia - E' uno dei castelli più misteriosi del nostro Paese. Edificato nel Duecento per incarico di Federico II di Svevia su una collina alta circa 500 metri, ha una pianta ottagonale con una torretta anch'essa ottagonale ad ogni spigolo. Il numero otto si ripropone anche nel cortile e nelle sale interne. Il castello non ha fossato né elementi architettonici difensivi, ma è ricchissimo di elementi simbolici, per cui non è dato sapere il motivo per cui fu costruito. Si immagina che avesse un ruolo di osservatorio astronomico o di luogo di studio e di contemplazione.



Le Castella, Isola di Capo Rizzuto, Calabria – Fu lo scenario di una delle più comiche e pittoresche battaglie del capolavoro del regista Monicelli, L'armata Brancaleone con Vittorio Gassman protagonista. E'una fortezza cinquecentesca aragonese, il cui corpo centrale è perfettamente conservato e visitabile, mentre altre parti sono quasi in rovina. Sorge, spettacolare, un isolotto che un piccolo istmo collega alla terraferma: il castello si può ammirare in tutta la sua maestosa bellezza da una splendida spiaggia, a pochi passi di distanza.