Città italiane più trendy: Firenze al primo posto

La classifica stilata da BravoSconto vede Firenze al primo posto: sul podio anche Parma (seconda) e Cagliari. Milano si classifica settima in una lista in cui spicca l’assenza delle città del centro-sud Italia.





Firenze al top -

Parma d’argento, Cagliari terza -

Brescia è al quarto posto -

Modena al quinto posto -

Milano (settimo posto)

Trieste, Reggio Emilia e Verona -

Dunque Firenze la primo posto. La patria di Dante batte tutti grazie ad un impressionante numero di attrazioni e punti di interesse: sono ben 7.130. La città di Dante ospita arte e architettura rinascimentale di fama mondiale ed è tra le prime cinque in tutte le categorie dello studio. Al primo posto per musei, teatri, negozi di abbigliamento, negozi di antiquariato, librerie, bar e ristoranti. Non mancano certamente le cose da fare, i luoghi dove gustare la cucina toscana o i bar dove sorseggiare un drink ammirando le straordinarie bellezze della città.La segue Parma, Nel cuore della Food Valley, e conosciuta anche per la qualità dei suoi prodotti tipici, l’ottimo piazzamento della città emiliana è dovuto a un fattore che pochi si aspetterebbero: l’estetica. In città ci sono 2.055 istituti di bellezza che comprendono centri per tatuaggi, piercing e manicure che per numero ottengono la prima posizione nella categoria. Cagliari è terza: la sua bellezza fa il paio con un costo della vita basso, il migliore del ranking: 1.225 euro contro la più costosa di tutti, Milano, con 1.698 euro. La città sarda viaggia forte anche nella ristorazione, dove ottiene il secondo posto grazie ai più di dieci ristoranti per km quadrato.Pur avendo un totale di sole 2.938 attrazioni in un’area di 90,30km², Brescia si trova al terzo posto per arte & cultura, beauty e outdoor & fitness. Categorie in cui si trova davanti a città più grandi come Milano e Bologna, con un maggior numero di posti rispetto alla minore popolazione di questa città che conta 184.826 abitanti.“La città dell’aceto balsamico” trionfa anche nella categoria shopping e moda con un elevato numero di offerte rispetto ai suoi abitanti (389 punti vendita in totale), battendo ancora una volta i principali hub della moda come Roma e Milano. Segue Bologna, ritenuta da molti, soprattutto all’estero, la capitale gastronomica non ufficiale d'Italia.è in molti casi sinonimo di moda; è la patria di grandi firme come Giorgio Armani e Dolce & Gabbana e delle sue Fashion Week di fama mondiale. Ma il capoluogo lombardo si piazza al settimo posto per le sue proposte di fashion & shopping, pur avendo il secondo numero totale di negozi più alto d'Italia. Davanti c’è solo la Capitale. A Roma infatti, sono ben 5.023 le vetrine di abbigliamento e accessori.Trieste entra nella classifica delle prime dieci città più trendy in ottava posizione. La città portuale del nord-est Italia occupa il secondo posto per attrazioni cittadine, con quasi tre punti d’interesse ogni chilometro quadrato per un totale di 233. Il soggiorno in questa città è tutt’altro che monotono, grazie anche ai 248 luoghi dedicati all’arte e alla cultura che si possono visitare in tutte le stagioni. Seguono Reggio Emilia grande centro per il benessere, classificandosi tra le prime cinque per “outdoors & fitness”, con diverse piscine (14) e centri fitness (50). Al decimo posto ecco Verona, meravigliosa città Patrimonio dell'UNESCO.