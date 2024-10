Carrara, la bellezza della città del marmo

Il marmo di Carrara è protagonista dell’arte da 2000 anni: le statue sbozzate nelle cave delle Alpi Apuane partivano da qui per raggiungere tutto l’Impero Romano. Questo prezioso materiale è stato utilizzato in opere e monumenti che resteranno eterni nella storia, come il Colosseo e la Colonna Traiana, e successivamente nel Rinascimento nei capolavori di Michelangelo e di tanti altri artisti, fino a oggi. Il marmo di Carrara è presente in città nelle pavimentazioni e nelle facciate dei palazzi, nelle statue del centro storico, nelle case, ma anche negli oggetti di artigianato e di design delle vetrine. Lo spirito creativo di Carrara ha attratto artisti da tutto il mondo, grazie alla bellezza di questo materiale dal candore brillante e statuario, che ne fanno uno dei marmi più pregiati al mondo, e per la presenza delle maestranze specializzate capaci di lavorarlo: sono oltre cento i laboratori artigianali che offrono mani e competenze al servizio degli artisti: Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Jeff Koons, Michelangelo Pistoletto e Fabio Viale sono solo alcuni dei grandi artisti contemporanei che hanno scelto e scelgono Carrara per dare forma ai propri progetti.