B&B e alberghi: incentivi per i viaggi dei ragazzi

Come funziona? Il sito dedicato all'evento raccoglie le liste Desideri dei B&B - suddivisa per regione e per tipologia di servizi e prodotti richiesti - e Proposte dei Viaggiatori: è cioè il luogo d'incontro tra i gestori e gli ospiti ed è qui che si pianifica lo scambio. - Molti bed and breakfast sono inoltre aperti a baratti di qualsivoglia genere: una volta selezionati i filtri di ricerca geografica, basta selezionare la struttura d'interesse e cliccare sul tasto Contatta e Baratta, proporre, per esempio, un fumetto da collezione o una lezione di tango, avviare la trattativa con il B&B e, concluso l'accordo, preparare le valigie.



Diecimila notti a costo zero - Non è tutto: fino al 30 novembre 2018 l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (Hostels) promuoverà l’iniziativa “Scopri gratis l’Italia” (AIG) con l’obiettivo di incentivare la pratica del turismo e destagionalizzare l’offerta. In questo periodo le strutture facenti parte della rete metteranno a disposizione ben 10.000 pernottamenti a costo zero. E’ necessaria la prenotazione, con almeno una settimana di anticipo, attraverso l’help desk della sede nazionale di AIG - tel. 06.98261462 . Le strutture che aderiscono all’iniziativa sono nelle principali città italiane tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Salerno, Perugia, Vicenza, Lecce, Potenza e in altre importanti realtà turistiche come Noto (Sr), Castelfiorentino (Fi), Policoro (Mt), Altomonte (Cs), Rossano Calabro (Cs), Ugento (Le).



Week end gratis per studenti meritevoli - L’iniziativa, rivolta a giovani impegnati brillantemente negli studi, che vogliono dibattere con i loro coetanei problematiche e prospettive della loro generazione e progettare un futuro migliore, è stata lanciata dall’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro. Lo scopo? Far diventare questo straordinario Art Hotel, unico nel suo genere in Italia e inserito fra le Opere d’arte non trasportabili della Biennale 2011, un punto d’incontro per ragazzi. Un luogo dove trascorrere stimolanti week end con coetanei italiani e stranieri, in una piacevole atmosfera di relax. E per invogliare alla partecipazione e all’incontro, ai ragazzi più meritevoli saranno riconosciuti supersconti speciali e saranno addirittura ospitati gratuitamente quelli con la media del 10 o del 30 e lode o con il 100 e lode agli esami di Stato.