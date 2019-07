A spasso nei dieci parchi più belli d’Italia

Alcuni sono pubblici , altri privati : tutti in ogni caso s ono aperti al pubblico e visitabili: nel loro insieme costituiscono un itinerario delle meraviglie alla scoperta dei p archi e giardini più belli d’Italia, tra tesori paesaggistici, luoghi storici e contemporanei, architetture formali, oasi romantiche e luoghi esclusivi tutti da scoprire. Tutti e dieci i parchi sono in lizza per ottenere il titolo di Parco più bello d’Italia , nelle due categorie Parco Pubblico e Parco Privato: i vincitori saranno annunciati alla fine dell’estate. La classifica è stata stilata valutando parametri quali l’interesse storico-artistico, quello botanico, lo stato di conservazione, il programma di gestione e manutenzione, i servizi, l’accessibilità e le informazioni offerte all’utenza. Ecco allora la Top10 da premio.

PARCHI PUBBLICI:

LA VENARIA REALE – VENARIA (Torino) - Capolavoro dell’architettura e del paesaggio, un dialogo virtuoso tra insediamenti archeologici e opere contemporanee.



VILLA MANIN - PASSARIANO (Udine) – Il suo storico parco all’inglese ottocentesco è caratterizzato da un’estesa area a prato, circondata da radure, boschetti, laghetti, peschiere, colline artificiali e gruppi scultorei.



LABIRINTO BORGES - Venezia - Formato da migliaia di piante di bosso e concepito come uno spazio fisico che permette di accedere al mondo fantastico dello scrittore argentino.



PARCO VILLA GREGORIANA – TIVOLI (Roma) - Uno scenario unico fra templi romani, boschi, sentieri, antiche vestigia e grotte naturali.



GIARDINO DELLA MINERVA – SALERNO - Uno scrigno ricco di storia edificato su terrazzamenti, caso unico nel panorama degli Orti botanici per la ricca catalogazione delle piante secondo una doppia classificazione: terapeutica e morfologica di stampo moderno e linneiano.



PARCHI PRIVATI

GIARDINO GIUSTI - VERONA – Sorge nel cuore della città ed è uno degli esempi più interessanti di giardino all'italiana, sintesi perfetta di arte, storia e natura, celebrato da molti illustri personaggi.



ISOLA DEL GARDA – BRESCIA - E’ uno straordinario connubio di natura e architettura, incantevole da ammirare sia dall’acqua che dalla terraferma.



FATTORIA DI CELLE – PISTOIA – Esempio importante di Arte Ambientale riconosciuta a livello internazionale con una fusione di architettura, scultura, parco, giardini, fontane, e opere d’arte contemporanee.



VILLA IMPERIALE – PESARO – Una villa suburbana in cui natura e architettura trovano il loro perfetto equilibrio;



PARCO PATERNÒ DEL TOSCANO – SANT’AGATA LI BATTIATI (Catania) - Un sistema di terrazzamenti sulle pendici dell’Etna dove, con estrema naturalezza, è inserita una grande varietà di palme e di essenze provenienti da tutto il mondo.



Il Concorso “Il Parco più Bello” è un’iniziativa dell’architetto Leandro Mastria, Presidente della Segreteria Organizzativa, con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente, dell'UNESCO, dell’ACI e con l’adesione del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). www.ilparcopiubello.it.