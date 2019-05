Italia Travel Awards 2019: assegnati gli Oscar del Turismo

L’esclusiva serata finale di Italia Travel Awardssi ha alternato momenti di spettacolo e di glamour, ma anche con di grande emozione. Quest’anno ad aprire la “Notte degli Oscar” del turismo sono stati i VaudeVille Nouveau, mentre durante la premiazione grande entusiasmo ha suscitato il momento di live music con l’esibizione di Roberta Vaudo & The Blue Whistles. Non sono mancati momenti di spettacolo con la performance in 3 atti firmati da Iosmani Nardin basata sulla rappresentazione dell’individualismo dell’essere umano sotto forma dei 5 continenti che solo l’amore riuscirà alla fine a far unire per l’interesse ed il bene comune.



Alla quarta edizione di Italia Travel Awards sono stati 29.732 gli utenti registrati tra agenti di viaggio e viaggiatori, con una grande partecipazione di votanti che attraverso un sistema di votazione libera e trasparente, esclusivamente online su www.italiatravelawards.it, hanno espresso le loro preferenze per ognuna delle categorie in concorso consentendo ai propri beniamini di essere incoronati vincitori.



Italia Travel Awards si attesta come il premio più prestigioso, esclusivo e ricercato nel settore dei viaggi e del turismo italiano, che per primo premia chi si impegna quotidianamente con professionalità nel settore dei Viaggi. Un appuntamento che è diventato irrinunciabile e ormai annuale, un’autentica notte degli Oscar tutta dedicata all’industria turistica italiana. L’ambita statuetta dal titolo “La Viaggiatrice”, disegnata e realizzata per l’occasione da Aldo Modugno, è ancora una volta il simbolo dell’ambito riconoscimento e il punto di orgoglio per i vincitori a testimonianza dell’impegno e della qualità del lavoro svolto quotidianamente.



E’ stato il progetto “Viaggio tra i sensi della Sardegna” della PLANET Viaggi Responsabili di Vittorio Carta di Verona a vincere invece il Premio Speciale Turismo Accessibile “alla migliore esperienza senza barriere” introdotto dalla scorsa edizione di Italia Travel Awards e patrocinato da ParkinZone onlus.



Otto i vincitori (4 agenti di viaggio e 4 viaggiatori) legati al concorso “RISPONDI&VINCI” ad ognuno dei quali è stato assegnato un biglietto a/r per una delle capitali europee offerto da Vueling sponsor tecnico di quest’anno.



Grande l’emozione delle ideatrici, che da anni confermano notevole impegno a proseguire un percorso in continua evoluzione costellato da allettanti promesse: “Un grande impegno, ma soprattutto un grande piacere: è nella platea di ospiti che si annida infatti il vero cuore dell’industria turistica italiana - dichiarano Roberta D’Amato e Danielle Di Gianvito - “Questa per noi è un’enorme soddisfazione e ci incoraggia a continuare ad impegnarci e a lavorare costantemente per la realizzazione sempre molto impegnativa del progetto”.



I Vincitori di Italia Travel Awards 2019

Voto Viaggiatori - Premio Destinazione estera preferita: Vince Stati Uniti

Voto Viaggiatori - Premio Regione Italiana preferita: Vince Regione Toscana

Voto Viaggiatori - Premio Profilo Instagram di viaggi preferito: Vince Pirati in Viaggio

Voto Agenti di Viaggio - Premio Software house per il turismo preferita: Vince Zucchetti

Voto Agenti di Viaggio - Premio GDS preferito: Vince Amadeus

Voto Agenti di Viaggio - Premio Network preferito: Vince Gattinoni Mondo di Vacanze

Voto Agenti di Viaggio - Premio Assicurazione preferita: Vince Allianz Global Assistance

Voto Viaggiatori - Premio Albergo/Villaggio/Resort preferito:Vince Forte Village, Pula (Sardegna)

Voto Viaggiatori - Premio Compagnia Aerea Low Cost preferita: Vince easyJet

Voto Viaggiatori - Premio Sito di Prenotazione Online preferito: Vince Pirati in Viaggio

Voto Viaggiatori - Premio Agenzia di Viaggio preferita: Vince Caesar Tour

Voto Agenti di Viaggio - Premio Ufficio del Turismo preferito: Vince Stati Uniti

Voto Viaggiatori - Premio Compagnia di Autonoleggio preferita: Vince Hertz

Voto Agenti di Viaggio - Premio Compagnia Crocieristica extra-Europea preferita: Vince Royal Caribbean International

Voto Viaggiatori - Premio Compagnia di Traghetti preferita: Vince Grimaldi Lines

Voto Viaggiatori - Premio Compagnia Ferroviaria preferita: Vince Trenitalia

Voto Agenti di Viaggio - Premio T.O. medio/piccoli, specializzati, nicchia: Vince Glamour T.O.

Voto Agenti di Viaggio - Premio Catena Alberghiera preferita: Vince Delphina Hotels & Resorts

Voto Viaggiatori - Premio Compagnia Aerea preferita: Vince Emirates

Voto Agenti di Viaggio - Premio OTA preferita: Vince EasyMarket

Voto Viaggiatori - Premio Aeroporto Italiano preferito: Vince Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci Roma

Voto Viaggiatori - Premio Compagnia di Crociere preferita: Vince MSC crociere

Voto Agenti di Viaggio - Premio Associazione preferita: Vince ASTOI



Tutti i vincitori degli Italia Travel Awards potranno, da questo momento, utilizzare il logo “Italia Travel Awards, Vincitore 2019” che simboleggia il proprio impegno, la passione e l’eccellenza del proprio lavoro.



Le ideatrici di Italia Travel Awards, giunte ormai alla quarta edizione, hanno deciso infine sulla base di una scelta personale di conferire il Premio Speciale “Innovazione nel Turismo” a Italian Exhibition Group. Una realtà che da anni si impegna nel creare un momento di incontro e di confronto e che è diventata nel tempo un punto di riferimento per l’intera industria turistica.