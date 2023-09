Isole Egadi: a Levanzo un evento tra mare, cultura e natura

Teatro dell’evento è il Dolcevita Egadi Resort, situato nell'incantevole cornice dell'isola di Levanzo, tra le splendide acque dell'Area Marina Protetta delle Isole Egadi, un luogo in cui la natura selvaggia si fonde con l'architettura sostenibile per creare un'esperienza unica di benessere e relax. Il Dolcevita Egadi Resort, struttura ecocompatibile, composta da 11 camere e una spa, luogo ideale per un’esperienza rigenerativa in un ambiente naturale incontaminato, è stato progettato recuperando spazi in disuso con una grande attenzione per l'armonia con il territorio e il paesaggio circostante. Rappresenta quindi la cornice ideale per un evento che ripropone l'importante rapporto tra uomo e natura.

Venerdì 8 settembre, in apertura di evento, il Dolcevita Egadi Resort accoglierà gli ospiti con un welcome drink alle 18.30 per poi proseguire alle 20.15 con la proiezione del documentario “Earth Protectors” di Anne de Carbuccia. Il film racconta il lungo viaggio nella realizzazione di questo imponente documentario con il quale la fotografa ambientalista Anne de Carbuccia ha scoperto moltissimi mondi: dalle più alte vette dell'Himalaya, alle profondità sottomarine, dalla foresta amazzonica alle megalopoli. Tutti i luoghi esplorati raccontano la stessa storia: nessuna parte del mondo verrà risparmiata dalla crisi climatica. Anne de Carbuccia si propone di mostrare al pubblico ciò che ancora abbiamo, ciò che siamo prossimi a perdere e quello che abbiamo già perso o che è andato estinto. La regista nelle sue spedizioni in giro per il mondo crea delle installazioni dal grande potere simbolico, i TimeShrine, ovvero gli altari del tempo. A questo proposito porta sempre con sé una clessidra e un teschio, la “vanitas” (non si tratta di un simbolo negativo ma di un elemento che rappresenta la scelta. Siamo tutti mortali però possiamo scegliere se avere una vita produttiva e costruttiva o superficiale e vanitosa). “Oggi l'arte, in tutte le sue forme, ha il compito civico di ricordarci chi siamo, da dove veniamo e quali sono le nostre radici, cosa siamo riusciti ad ottenere e cosa ancora possiamo ottenere”. Durante e dopo la proiezione la regista sarà presente per aprire un momento di confronto sui temi di cui si fa portavoce.

Presenti nell’Agorà del Dolcevita Egadi Resort ci saranno anche Max Brun di Hi production / Art + Vibes e Stefano Curti di Minerva Pictures.

La giornata di sabato 9 settembre sarà invece suddivisa in due momenti: il pomeriggio sarà dedicato alla celebrazione del ritrovamento di un Rostro risalente alla Battaglia delle Egadi, una scoperta sensazionale del XXI secolo, frutto della genialità del celebre archeologo Sebastiano Tusa. L’appuntamento presso l’Agorà del Dolcevita Egadi Resort è previsto per le ore 16.30. Da lì insieme ci recheremo nel luogo in cui oggi viene conservato il celebre Rostro: questa sarà un'occasione importante per la valorizzazione del patrimonio dell’isola di Levanzo ed ancor più importante in quanto momento in cui si ricorderà Sebastiano Tusa, ricercatore, grande studioso e grande uomo. I suoi interventi sul territorio sono stati assolutamente innovativi e ancora oggi sono seguiti da numerosi archeologi.

A Levanzo per l’iniziativa, promossa dal comune di Favignana in accordo con l’Associazione levanzara Libeccio e con Dolcevita Resort Spa, saranno presenti Valeria Li Vigni, moglie di Tusa, e il sindaco del comune di Favignana, Francesco Forgione.

La sera sarà invece dedicata, dopo il welcome drink delle 19.00, alla proiezione del documentario di Anna Agnelli “Amma’s Way, un abbraccio al mondo”, in programma presso l’Agorà del Dolcevita Egadi Resort alle ore 20.15. Il lungometraggio ci racconta la storia di Amma, la guida spirituale indiana più amata al mondo, che con il suo famoso darshan, o abbraccio di benedizione, ha viaggiato instancabilmente negli ultimi 35 anni in tutto il mondo, animando sorprendenti iniziative umanitarie e abbracciando più di 39 milioni di persone. Abbraccio che in un periodo in cui il contatto fisico è stato limitato dalla pandemia, assume un'importanza ancora maggiore come gesto di compassione. La forza di Amma non è quella del potere, che ha dimostrato la sua evidente debolezza e fallacità, ma quella del cuore che consiste nel prendersi cura, ispirare, sostenere, potenziare attraverso la forza spirituale. La regista ha deciso di raccontare questa potentissima storia non attraverso interviste dirette alla guru spirituale, ma tramite le parole di tutti i collaboratori che la sostengono e le danno una mano nella sua straordinaria missione: come le parole di Amma arrivano dritte al cuore, lo stesso accade con quelle delle persone più vicine a lei. Durante e dopo la proiezione, la regista Anna Agnelli sarà presente in diretta online. A seguire, alle 21.30, il resort offrirà ai presenti un momento di convivialità all’insegna della musica e un aperitivo per concludere il weekend trascorso.

TIMING

Venerdì 8 settembre

Ore 18.30 - Welcome drink

Ore 20.15 - Proiezione del film Earth Protectors

Sabato 9 settembre

Ore 16.30 - Ritrovo c/o l’Agorà del Resort ed escursione al sito del Rostro

Ore 17.00 - Proiezione del trailer sul Prof. Tusa e diapositive sul recupero del Rostro di Levanzo

Ore 19.00 - Welcome drink

Ore 19.30 - Collegamento in diretta web con la regista Anna Agnelli

Ore 20.15 - Proiezione del film Amma’s Way, un abbraccio al mondo

Ore 21.30 - Cena a buffet ed intrattenimento musicale

INFO E PRENOTAZIONE: https://dolcevitaegadiresort.com/