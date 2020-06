Ingressi contingentati e percorsi ad hoc, la Valle dei Templi in Sicilia è il primo Parco archeologico Covid free

Alla Valle dei Templi il certificato Covid free Afp 1 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Percorsi ad hoc per mantenere le distanze di sicurezza, ingressi contingentati, dispositivi di sorveglianza e igienizzanti a disposizione: queste e altre le misure messe a punto in Sicilia, nella Valle dei Templi, il primo parco archeologico che ha ottenuto la certificazione di essere Covid free. Un riconoscimento rilasciato dall'ente esterno specialista in Safety Management GAe Engineering, che ha riconosciuto la validità dei sistemi messi a punto dalla gestione del parco per rilanciare il turismo nella Valle alle porte di Agrigento.