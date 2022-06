Grimaldi line: torna la Dance Fit Cruise

In casa Grimaldi Lines Tour Operator si annuncia un grande ritorno: Grimaldi Dance Fit Cruise , il grande viaggio all’insegna del fitness e del benessere, in programma sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e viceversa dal 16 al 19 luglio p rossimi, organizzato in collaborazione con la Never Give Up Events. A bordo un team di professionisti, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, darà vita a una vacanza unica per gli appassionati del fitness in tutte le sue forme, interamente declinata a tema “Anni ’80 e ‘90”.

Durante la navigazione, per tutta la giornata, i ponti esterni della nave ospiteranno sessioni di zumba, pilates, aerobica, tonificazione funzionale e portamento femminile. Al calar del sole, prenderanno avvio le lunghe notti di divertimento, con i dj set a cura di Alex Pavone. A terra, in una Barcellona tornata definitivamente alla sua atmosfera vivace e internazionale, sono in programma una divertente esperienza di Street Workout lungo le strade del centro e un party imperdibile presso uno dei club più esclusivi della movida cittadina.

I prezzi per partecipare a Grimaldi Dance Fit Cruise partono da

279 euro a persona

e comprendono: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina quadrupla interna, pernottamento a bordo durante la sosta in porto, 3 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene presso il self-service di bordo, attività come da programma, assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza sanitaria, infortuni e penali derivanti dall’annullamento del viaggio.

La nave Cruise Roma,

Grimaldi Lines

ammiraglia della flottaè la location ideale per un viaggio dedicato al fitness e al benessere. Oltre a cabine, junior suite e Owner’s suite molto spaziose e confortevoli, la nave offre servizi di qualità, tra cui il ristorante panoramico con le creazioni dello chef di bordo, il self-service per pranzi e cene più informali, la grande piscina con solarium, dove rilassarsi tra un tuffo rinfrescante e un cocktail da sorseggiare sdraiati al sole, e soprattutto l’area fitness perfettamente attrezzata. I punti di ritrovo per il divertimento serale sono invece lo Smaila’s Club con musica dal vivo, il casinò e la discoteca.

Cruise Roma e la sua gemella Cruise Barcelona sono inoltre le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie ad un complesso sistema di batterie al litio che entra in funzione durante le soste in banchina, in modo da tutelare al massimo l’ambiente che ci circonda.

Per ulteriori informazioni: www.grimaldi-touroperator.com.