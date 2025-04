Giordania: il progetto Kimia per la conservazione di Petra

A commentare le attività ad Amman e Petra è stato l’Ing. Stefano Agnetti, responsabile Ufficio Tecnico KIMIA: «La nostra partecipazione in Giordania, dopo l’importante contributo dato alla ricostruzione del Minareto Al-Hadba a Mosul, in Iraq, rappresenta per KIMIA un’altra straordinaria occasione di presenza nell’area mediorientale. L’obiettivo principale delle attività in programma è dimostrare concretamente come i nostri prodotti possano contribuire in modo efficace e rispettoso alla conservazione di un sito archeologico d’importanza storica e culturale immensa. Attraverso i test applicativi presso la Tomba Palazzo, vogliamo fornire agli esperti locali le metodologie per affrontare con i migliori strumenti le sfide del restauro. Per noi, invece, sarà importante per capire più da vicino le peculiarità dei monumenti di Petra e le necessità collegate alla loro conservazione. Parallelamente, la partecipazione al workshop di Amman ci permetterà di condividere con un pubblico molto ampio di esperti e istituzioni locali le nostre conoscenze in materia, frutto di più di 45 anni di esperienza nelle aree sismiche italiane e in molti tra i più preziosi monumenti del nostro Paese. L’obiettivo, in sinergia con CESF Perugia e SELA, è creare così un duraturo scambio di conoscenze nel campo della conservazione architettonica, diffondere i nostri prodotti nel Paese e dare luogo a programmi di formazione per gli anni a venire».