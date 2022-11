Firenze, BTO-Be Travel Onlife: tra Metaverso e realtà aumentata

Sostenibilità, mindfulness, Metaverso e realtà aumentata: sono i temi di cui si sta parlando alla Stazione Leopolda di Firenze nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 novembre in occasione della 14esima edizione di BTO-Be Travel Onlife, la manifestazione di riferimento in Italia dedicata al connubio tra innovazione e turismo, temi ai quali sono dedicati 100 appuntamenti con i maggiori esperti del settore, tra installazioni interattive e colonne “parlanti”, approccio plastic free, allestimenti di ecodesign e sconti per la mobilità sostenibile.

Tra le tendenze che si vanno affermando nel mondo del travel, come si evince dalle prenotazioni dei viaggiatori, spiccano sostenibilità, nomadismo digitale, experience da fare in solitaria, anche in chiave di ricerca interiore: queste nuove forme di turismo spaziano dal Metaverso alle mete insolite, con permanenze di medio-lungo periodo. Metatourism è la parola chiave di un programma denso di contributi di rilievo per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al travel, destinazioni, professioni, modi di viaggiare.

BTO–Be Travel Onlife, un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, con l’organizzazione a cura di Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, ha scelto non a caso il tema della Metaverso come elemento centrale della riflessione: secondo le stime di Gartner, entro il 2026 un quarto delle persone trascorrerà almeno un’ora al giorno nel Metaverso. BTO si presenta quindi come una grande anteprima sul tema. Grazie alla creatività futuristica di La Jetée, la Stazione Leopolda ospita una serie di spettacolari installazioni, tra cui un colonnato “parlante” che introduce i visitatori anticipando le aree tematiche della manifestazione grazie alla tecnologia della realtà aumentata.



Altra novità è la META-BTO realizzata da Carraro LAB, una sperimentazione inedita della sinergia phygital tra eventi fisici e virtuali: mentre sul palco si tiene l’intervento inaugurale, nel grande schermo compare il duplicato virtuale della Leopolda, con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i relatori e partecipanti reali. Una parte della mostra virtuale è dedicata alle linee guida della Commissione Europea, con le citazioni delle prese di posizione di Ursula Von Der Leyen e del Commissario Thierry Breton, volte a stimolare un approccio europeo al Metaverso, che intende essere etico, legale, sicuro, non monopolistico. Una seconda area espositiva 3D presenta i concetti chiave del Metaverso Turistico, che si pone come evoluzione immersiva per promuovere il viaggio reale. Altra opportunità offerta ai partecipanti a BTO 2022 è visitare personalmente, sotto forma di avatar, la rassegna nel Metaverso, accedendovi in modalità cross-device da Pc, Smartphone e Visori VR attraverso un Qrcode/link che verrà fornito dopo le presentazioni. La sperimentazione di META BTO è una case history emblematica delle applicazioni del Metaverso al turismo MICE.



La ricerca di soluzioni sostenibili è, insieme all’innovazione, l’altro filo rosso di BTO 2022: non a caso la 14/a edizione mette al bando la plastica e punta sulla mobilità alternativa. Grazie a un accordo con Publiacqua, all’interno della Leopolda sono disponibili due fontane di acqua potabile. Anche per gli allestimenti sono stati adottati principi di ecodesign, con materiali a basso impatto e attenzione alla modalità di smaltimento. Tra i partner dell’iniziativa Bird e Ridemovi, per sconti sul noleggio di monopattini, bici e ebike per i partecipanti.

Per questa edizione, la Camera di Commercio di Firenze, comproprietaria del marchio BTO insieme a Regione Toscana, ha coinvolto il sistema camerale italiano e gli operatori economici attivi nei territori attraverso la promozione di BTO ON TOUR, un’anticipazione dei grandi temi dell’iniziativa. La promozione si è sviluppata in tre appuntamenti in cui è stato presentato il tema centrale di BTO2022: Metatourism. BTO ON TOUR si è svolto su tre tappe: a Siena il 3 novembre nel complesso di Santa Maria della Scala, a Padova il 15 novembre, nell’ambito di Digital Tourism 2022 e, infine, a Roma presso la sede di Unioncamere il 16 novembre scorso.

Il programma di BTO nasce dal lavoro corale dell’Advisory Board composto da professionisti provenienti da tutta Italia, coordinati dal direttore scientifico, Francesco Tapinassi. Quattro i topic attorno ai quali si snoda il programma: Hospitality, Food & Wine, Destination, Digital Strategy & Innovation.

HOSPITALITY - Sul fronte Hospitality, area tematica coordinata da Nicola Zoppi, e costruita anche con il prezioso contributo delle Associazioni di categoria nazionali, si sono confrontati diversi esperti tra cui il futurista Simone Puorto e il tradizionalista Michil Costa, oltre a un pool di accademici e manager chiamati a valutare opportunità e rischi dei Metaversi. Uno dei panel più attesi è stato dedicato alle difficoltà del recruting negli hotel italiani.

FOOD & WINE – Strategie internazionali a confronto nel topic dedicato al Food & Wine Tourism, curato da Roberta Milano: al tavolo gli Enti del Turismo di Spagna, Slovenia e Danimarca, in partnership con ADUTEI, Associazione delegati Ufficiali Turismo Estero in Italia. Sotto i riflettori anche alcune rinomate mete enogastronomiche italiane, quali Langhe Monferrato e Roero, Trentino, Emilia. Di enoturismo si parla anche con Vinophila, il primo metaverso dedicato al vino e alle bevande alcoliche, e Winearound, piattaforma di prenotazione digitale per le visite nelle cantine e Barbara Sgarzi, giornalista, docente e sommelier.

DESTINATION – La transizione green delle Destination è al centro dell’area tematica curata da Emma Taveri. Si parte da nuovi modelli di innovazione digitale e ambientale analizzati in compagnia di Patrick Torrent, vicepresidente di NECSTouR, rete di regioni Europee impegnate nella sostenibilità economica, sociale e ambientale attraverso il turismo. Al panel partecipano anche Regione Toscana, Andalusia e Bretagna. Dal Nord Europa a BTO arrivano inoltre destinazioni virtuose nel marketing territoriale come la Finlandia, Svezia e Svizzera. Dall’Europa si passa all’impegno delle Regioni italiane, con la presentazione del Tourism Digital Hub, un ecosistema turistico integrato al centro di un approfondimento con Toscana Promozione Turistica, Regione Veneto, Commissione politiche per il turismo Regioni e Province autonome

DIGITAL STRATEGY & INNOVATION – Sulle definizioni di Metaverso e sulle applicazioni delle tecnologie Web3 nel turismo si sviluppa il programma Digital Strategy & Innovation, curato da Giulia Eremita e Rodolfo Baggio. Tra gli interventi e le testimonianze spiccano Phu Styles, nota come “Madame Crypto”, Stephen Hicks, neuroscienziato dell’Università di Oxford e founder di Oxsight Limited che sta cercando di rendere ancora più “umanizzati” gli avatar con il tracciamento in tempo reale delle espressioni. Vengono inoltre presentati in esclusiva numeri e trend della Wunderman Thompson, a cura della direttrice globale, Emma Chiu.

CASSETTE DEGLI ATTREZZI - Nutrito il programma dedicato agli addetti ai lavori, con eventi pensati per fornire la “cassetta degli attrezzi” per acquisire o sviluppare competenze specifiche. Tra queste le analisi sul segmento dei “solo traveller”, ovvero i viaggiatori solitari, su cui stanno puntando diversi player, la lezione di “Tik Tok per neofiti” a cura di Elena Farinelli, Docente Social Media e consulente di Web Marketing, gli strumenti base di Email Marketing Automation, con Alessandra Farabegoli, docente e email marketing expert. Spazio alla creatività nell’ospitalità con gli alloggi WOW e le unique selling proposition. Ci sono poi anche i consigli di un fotografo top per rendere instagrammabile anche ciò che a prima vista non sembra. I problemi di carenza personale e quelli dei rincari delle forniture sono trattati da esperti di revenue management e controllo di gestione. Infine, un pool di esperti si confronta per capire come stiano andando gli investimenti nel settore alberghiero in questa fase di grandi cambiamenti.



BTO LABS - I momenti formativi proseguono online fino alla fine di dicembre grazie ai “BTO Labs”, laboratori digitali pensati come approfondimenti tematici per favorire l’interazione e la cooperazione tra i diversi attori del sistema turistico regionale: web conference che Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana mettono a disposizione di tutti gli operatori del turismo della Toscana, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni di categoria del turismo.



ITALY AMBASSADOR AWARDS - Per la prima volta BTO ospita un evento nell’evento: la cerimonia di premiazione dell’Italy Ambassador Awards, il primo premio italiano per i migliori influencer, content creator e blogger di tutto il mondo che promuovono l'Italia: un riconoscimento al lavoro di chi si dedica a far conoscere meglio le tante qualità̀ dell'Italia, dalla cultura alla moda, dai sapori ai viaggi.

