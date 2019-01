Viaggio in Olanda, tra grandi mostre e stelle Michelin

Nell'ambito delle celebrazioni dedicate a Rembrandt, infatti, sono previste mostre speciali in tutta Olanda. Un'occasione per visitare le belle città storiche dei Paesi Bassi, da Amsterdam a Utrecht.



Un nuovo parco naturale - L'Olanda ha un nuovo parco nazionale: è il Parco Nazionale Nieuw Land, collocato al centro del Paese, tra l'IJsselmeer e Markeermeer, l'ex Zuiderzee, nella provincia del Flevoland. La caratteristica distintiva di Nieuw Land, esteso per 29.000 ettari circa, è che è stato creato dalla bonifica delle terre strappate al mare. Nel 1940 quest’area fu infatti prosciugata per proteggere la regione da inondazioni e mareggiate. Oggi i turisti possono scoprire la natura e passeggiare dove in passato c’era solo acqua salata.



Van Gogh, i ritratti - La mostra “Van Gogh's Inner Circle: gli amici, la famiglia e i modelli” che si aprirà in settembre a Den Bosch rivelerà aspetti non noti dell’artista tormentato e solitario, grazie alle persone che hanno interpretato ruoli chiave nella sua attività artistica e nel privato, sia durante la sua permanenza nel Brabante che nel sud della Francia. I visitatori avranno l’opportunità di conoscere Vincent Van Gogh attraverso documenti riservati e personali: le lettere che scrisse, gli schizzi che avrebbero dato origine a opere immortali, i ritratti e i disegni dedicati alla cerchia più ristretta delle sue amicizie.



I murales di Utrecht - La città di Utrecht è piena di fantastici murales e graffiti. Oltre alle sole immagini sono sempre di più le nuove forme d’arte ad essere immortalate sui muri cittadini, dalle poesie alle fotografie. Ogni immagine racconta una storia e per conoscere la storia che c’è dietro queste opere metropolitane, è stato creato un nuovo Street Art Tour organizzato da “Greetings from Utrecht”. Si tratta di un itinerario a piedi per il centro: si tiene ogni domenica alle 11 con partenza dalla piazza Neude.



Ristoranti al top - Michelin presenta l'edizione 2019 della famosa guida rossa dedicata all’Olanda, dimostrando ancora una volta il potenziale eno-gastronomico del Paese. Famosi chef e giovani talenti soddisfano pienamente le aspettative dei gourmet. Con due nuovi ristoranti a due stelle e altre dodici nuove stelle, l’edizione 2019 della Guida Michelin aggiudica ai Paesi Bassi ben 110 ristoranti stellati.



Il villaggio del formaggio - A Gouda il vecchio cinema Arcade verrà trasformato in un villaggio del formaggio chiamato Cheese Experience perché tanti conoscono il formaggio Gouda, ma pochi conoscono la sua storia. Cheese Experience, la cui apertura è prevista per la primavera del 2019, diventerà quindi una nuova attrazione per i visitatori di Gouda.



Per maggiori informazioni: www.visitoland.com