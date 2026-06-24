Viaggi on the road: dieci ottime mete low cost

Quasi quasi quest’anno faccio le vacanze viaggiando on the road e verso mete low cost. In questo modo si riducono al minimo gli spostamenti aerei, il rischio di brutte sorprese e con la flessibilità di un itinerario davvero su misura. E se poi i costi restano sotto controllo, è ancora meglio. Sembrano essere questi i punti fermi dell’estate 2026, dominata ancora dalle incertezze internazionali: non a caso ben il 37% degli italiani non ha ancora prenotato le vacanze estive, ma sta cercando attivamente di farlo. La pianificazione quest’anno è preceduta da una ricerca accurata che, quest’estate, indica una chiara preferenza per le destinazioni più vicine a casa, magari raggiungendo con un volo low cost la meta prescelta che funga da “campo base”, dal quale esplorare la regione con un road trip, noleggiando un’auto per avere la massima libertà e per uscire dai circuiti convenzionali, alla scoperta di autentici tesori nascosti senza spendere più del dovuto.
Per chi desidera provare la soluzione della vacanza on the road c’è una speciale classifica, compilata da Skyscanner in base al proprio Summer Report, con le 10 destinazioni più risparmiose dell’estate, due delle quali italiane. Ideali per chi cerca un viaggio all'interno dei confini europei e con luoghi interessanti da scoprire. La classifica è stata compilata analizzando i dati relativi alle destinazioni con le tariffe aeree medie di andata e ritorno in classe economica più basse, e con il costo dei noleggi auto più convenienti durante il periodo estivo.
1 Zagabria, Croazia. - Per la sua posizione strategica e il costo contenuto, questa città offre un punto di partenza ideale per un road trip nei Balcani. Permette di esplorare le bellezze naturali della regione come i laghi Plitvice, garantendo flessibilità ed esperienze davvero autentiche.
2 .Varsavia, Polonia - Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e la sua ricchezza storica e culturale, questa città è un ottimo punto di partenza per esplorare in auto tutto il Paese. Dalla Città Vecchia di Varsavia fino al mare di Danzica, spostandosi in auto si possono scoprire splendidi paesaggi e rivivere la storia degli ultimi 100 anni.
3. Praga, Repubblica Ceca - Una scelta naturale per il rapporto qualità-prezzo e la ricchezza culturale, che si trasforma nella base perfetta per esplorare la Boemia, scoprendo città termali, castelli fiabeschi e villaggi pittoreschi.
4. Vienna, Austria. - La città imperiale è il punto di partenza ideale per esplorare la regione del Danubio, la celebre Strada del Vino o le maestose Alpi austriache, godendo di panorami mozzafiato.
5 . Nizza, Francia. - Vicina all’Italia, Nizza funge da porta d’accesso per un’esperienza on the road trip ricca di fascino, che permette di esplorare l'entroterra della Provenza, città come Antibes e Cannes, con il loro inimitabile mix di glamour e autenticità a un costo complessivo più gestibile, grazie alla flessibilità del noleggio auto.
6. Podgorica, Montenegro - Da qui, si possono raggiungere facilmente coste incontaminate, fiordi mozzafiato, maestosi parchi nazionali come il Durmitor National Park, o indimenticabili laghi di montagna come il Lago di Scutari.
7. Luxor, Egitto - Una città fuori dai confini europei, ma economicamente vantaggiosa e culturalmente ricchissima. Qui, noleggiare un'auto significa trasformare la vacanza in un road trip archeologico, esplorando con flessibilità e a proprio ritmo i templi di Karnak e Luxor, la Valle dei Re e siti meno noti, per un'esperienza indimenticabile e a basso costo, in linea con lo spirito di scoperta.8. Colonia, Germania - Partendo dall’iconica Cattedrale, un'auto a noleggio apre le porte a tour panoramici lungo la Valle del Reno, permettendo di scoprire castelli fiabeschi come il Castello di Drachenburg, vigneti rigogliosi e villaggi incantevoli, garantendo tutta la flessibilità che si desidera.
9 Alghero, Sardegna - Infine, per coloro che desiderano restare entro i confini nazionali, due sono le destinazioni italiane che figurano in questa selezione: la prima è Alghero, la “Piccola Barcellona” della Sardegna, città ideale per un road trip che unisce valore e scoperta, grazie alla sua fusione di storia, spiagge da sogno ed entroterra selvaggio. Avere un’auto a disposizione è fondamentale per esplorare la città fortificata, con i suoi bastioni panoramici e vie storiche, ma anche per raggiungere bellezze spettacolari come le Grotte di Nettuno e Capo Caccia. Inoltre, il noleggio apre la strada a numerose possibilità, ad esempio visitare spiagge e calette nascoste, come quelle del Parco di Porto Conte.
10. Trapani, Sicilia. - Nel cuore della Sicilia occidentale, Trapani si rivela un crocevia affascinante di storia, culture e paesaggi, ideale per un road trip che coniuga scoperta e convenienza. Anche in questo caso, il noleggio auto è fondamentale per sbloccare l’accesso a numerose meraviglie, dalle suggestive saline con i mulini a vento lungo la Via del Sale, ai borghi medievali arroccati come Erice, fino agli imponenti siti archeologici greci, come i templi di Segesta e Selinunte, il Parco Archeologico più grande d’Europa.
Prima di partire, qualunque sia il mezzo prescelto, è sempre consigliabile consultare il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina per verificare eventuali aggiornamenti rilevanti sulla propria destinazione.