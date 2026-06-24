Viaggi on the road: dieci ottime mete low cost

Quasi quasi quest’anno faccio le vacanze viaggiando on the road e verso mete low cost. In questo modo si riducono al minimo gli spostamenti aerei, il rischio di brutte sorprese e con la flessibilità di un itinerario davvero su misura. E se poi i costi restano sotto controllo, è ancora meglio. Sembrano essere questi i punti fermi dell’estate 2026, dominata ancora dalle incertezze internazionali: non a caso ben il 37% degli italiani non ha ancora prenotato le vacanze estive, ma sta cercando attivamente di farlo. La pianificazione quest’anno è preceduta da una ricerca accurata che, quest’estate, indica una chiara preferenza per le destinazioni più vicine a casa, magari raggiungendo con un volo low cost la meta prescelta che funga da “campo base”, dal quale esplorare la regione con un road trip, noleggiando un’auto per avere la massima libertà e per uscire dai circuiti convenzionali, alla scoperta di autentici tesori nascosti senza spendere più del dovuto.