Game of Thrones at Castle Ward

Sulla base del successo delle iniziative già realizzate, compresa la Touring Exhibition e il Game of Thrones Live Concert Experience, HBO aprirà gli archivi della celeberrima serie tv e li condividerà con i fan della serie.



Dallo show tv alla realtà - Le attrazioni saranno di altissimo livello ed offriranno al visitatore un’esperienza irripetibile. Daranno sopratutto ai fan la possibilità di accedere ad alcuni dei luoghi più iconici della serie e vedere come sia stato realizzato il più grande show televisivo del mondo.



Musei fantasy- Ogni sito includerà non solo i set mozzafiato, ma mostrerà anche esposizioni di costumi, oggetti di scena, armi, decorazioni, modelli e altro materiale di produzione. L'esperienza del visitatore sarà arricchita da contenuti digitali e interattivi all'avanguardia, i quali mostreranno alcune delle magie digitali per cui la serie è conosciuta.



Paesaggi mozzafiato - Mentre i fan sono già venuti a migliaia nell'Irlanda del Nord per vivere paesaggi mozzafiato, coste e montagne ripresi nella serie, ora potranno immergersi completamente nel mondo di Westeros attraverso le nuove attrazioni.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com