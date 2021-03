Tripadvisor: è a Lampedusa la più bella spiaggia d'Europa

La celebre piattaforma al servizio dei turisti sceglie le più belle spiagge d’Europa nel suo Best of the Best del 2021. Nella top ten ben quattro spiagge greche, di cui due a Creta , e la sorpresa di due belle spiagge inglesi .

Spiaggia dei Conigli a Lampedusa - Una delle meraviglie del mondo: spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. La spiaggia dei conigli che si trova nella più meridionale delle isole italiane Lampedusa, che geologicamente fa parte del continente africano. L’acqua è di un azzurro sorprendente e purissima,tanto che le tartarughe Caretta Carretta vengono a deporvi le uova.



Playa de Cofete, Spagna – Si trova alle Canarie nell’isola di Fuerteventura, all’interno del Pacro naturale di Jandia nella costa di Barlovento. L'incantevole spiaggia incontaminata e selvaggia è circondata da montagne che sembrano immergersi nell'acqua.



Praia da Falesia, Portogallo - Grandiose scogliere di sabbia rossa incontrano l'oceano turchese, mentre la spiaggia con la sua sabbia bianca sembra non finire mai in uno dei punti più meridionali del Portogallo.



La Concha Beach, Spagna - La spiaggia della Concha è vicina al centro di San Sebastian in Spagna. Nonostante sia molto affollata, vale la pena visitarla poiché è ritenuta fra le più belle d’Europa: non per niente agli inizi dell’Ottocento era il luogo preferito dalla Regina Isabella per le sue vacanze. Un incredibile arco di sabbia dorata costeggiato da un bellissimo lungomare.



Bournemouth Beach, Inghilterra - Si trova davanti alla mitica isola di Wight, sogno dei giovani dell’epoca beat: una spiaggia lunghissima e molto attrezzata:la sua fortuna turistica e balneare cominciò nei primi anni dell’800.



Balos Lagoon, Kissamos, Grecia – “Sembra di essere su un altro pianeta -si legge nella motivazione di Tripadvisor - un luogo mozzafiato con una laguna da una parte e la spiaggia dall'altra.” La laguna e la baia di Balos sono una delle mete turistiche più visitate della costa occidentale di Creta.



Elafonissi Beach, Elafonissi, Grecia – Sempre nella meravigliosa isola di Creta si trova questa spiaggia della quale, nelle motivazioni di Tripadviso, è scritto così: “Elafonissi è un paradiso terrestre con sabbia rosa corallina e calde acque cristalline.”



Spiaggia di Santa Giulia, Francia – Si trova nella costa meridionale della Corsica questa spiaggia straordinaria una striscia di sabbia bianca che separa il mare aperto da una bellissima laguna.



Kleftiko Beach, Grecia – Si trova sull’isola di Milo, nell’arcipelago delle Cicladi: la quintessenza del Mediterraneo nella sua accezione più affascinante: scogliere bianche, falesie, scogli a picco su un mare turchese.



Porthminster Beach, regno Unito - Una magnifica baia che si trova in Cornovaglia, proprio nell’estrema propaggine sud occidentale dell’Inghilterra. Si affaccia sull’Atlantico.