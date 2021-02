Anche il Cilento tra i parchi nazionali più belli

La classifica, a cura di Tripadvisor, fa parte di “Travellers' Choice dei migliori parchi nazionali in Europa”: un modo per celebrare i panorami, le montagne, i laghi, la vegetazione, i sentieri e le spiagge che hanno attirato i viaggiatori ad andare alla scoperta della natura. Ecco la lista.





Parco nazionale degli Yorkshire Dales, Regno Unito - Visitando le Yorkshire Dales capirai subito come mai così tanti romanzi sono ambientati in questa campagna incontaminata. Tra i luoghi imperdibili per i boschi rigogliosi e nelle ampie brughiere della zona vi sono Hardraw Force (la cascata a salto unico più lunga del nord), Gordale Scar e la nota catena collinare delle Three Peaks, ovvero le tre cime. I visitatori meno avventurosi possono passeggiare tranquillamente per i prati curati di Parcevall Hall Gardens o ammirare l'architettura medievale del Castello di Skipton. Per quanto alcuni preferiscano immergersi nella bellezza selvaggia di questa terra a piedi o a cavallo, le famose piste ciclabili del parco sono l'opzione più diffusa.





Vatnajokull National Park, Islanda - Il più grande parco nazionale in Europa, Vatnajokull ospita grotte di ghiaccio blu, spiagge dalla sabbia nera, cascate e persino campi verdi lussureggianti che danno vita a un panorama surreale tutto da esplorare. Il canyon di Ásbyrgi, noto per la sua forma caratteristica a ferro di cavallo, è una tappa da non perdere se vuoi avventurarti tra i boschi della zona. Che tu decida di scalare la vetta più alta d'Islanda, Hvannadalshnúkur, o di fare un'escursione alla cascata di Dettifoss, le viste suggestive e le incredibili formazioni geologiche di questo paese sono assolutamente da non perdere.



Parco nazionale dei laghi di Plitvice, Croazia - I laghi dalle turchesi acque cristalline spumeggianti del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice sono una delle destinazioni turistiche più famose della Croazia. A sole due ore di auto da Zagabria, il parco nazionale offre 20 ettari di laghi e foreste. In inverno è una meraviglia di cascate ghiacciate, mentre in estate il parco si ricopre di una vegetazione rigogliosa. Le passerelle in legno e i sentieri per le escursioni attraversano questo territorio carsico calcareo. Riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, questo luogo è un vero e proprio paradiso per la fauna selvatica, con uccelli, cinghiali e perfino orsi, oltre a tanti altri animali.



Parco nazionale di Peak District, Regno Unito - Al Parco Nazionale di Peak District troverai tutte le attività all'aperto che cerchi: passeggiate a cavallo, arrampicate su roccia, windsurf, parapendio e percorsi per l'escursionismo in quantità ti attendono in questo parco situato nel nord dell'Inghilterra. Il sentiero di Derwent Valley Heritage Way consente di ammirare il panorama sconfinato della zona valorizzando al contempo le radici industriali. Un altro passatempo diffuso è quello di esplorare formazioni sotterranee nascoste, ad esempio la Titan Cave, la caverna naturale più elevata del Regno Unito. Ma soprattutto, non mancano i campeggi e le aree per i camper per permettere agli ospiti di fermarsi nella zona.



New Forest, Regno Unito - Il termine "accogliente" descrive alla perfezione il Parco Nazionale di New Forest. Il parco è pianeggiante, ricco di viste panoramiche e ampi sentieri da esplorare che si snodano attraverso boschi centenari. Visita Bolderwood, oggi foresta protetta e oasi dei cervi ma un tempo terreno di caccia dei re normanni. Fermati a pescare alla Moors Valley prima di dirigerti verso l'alto per una passeggiata tra le cime degli alberi. Se invece preferisci la vita di campagna, visita Beaulieu dove il Palace House ti riporterà all'epoca vittoriana prima di seguire le orme dei monaci medievali nell'abbazia.



Sierra de Grazalema Natural Park, Spagna - Con le sue scogliere calcaree, i sistemi di grotte (il più ampio è il complesso Hundidero-Gato di origine preistorica) e gole profonde, non c'è da stupirsi se Sierra de Grazalema è considerata una delle aree ecologiche più suggestive della Spagna. I botanici in erba potranno perdersi tra oltre 1.300 specie vegetali, mentre gli appassionati di ornitologia saranno contenti di poter avvistare comunità di aquile del Bonelli e il capovaccaio, avvoltoio in via di estinzione. Preferisci i mammiferi? La Riserva della biosfera protetta dall'UNESCO ospita anche genette, capre delle nevi e lontre.



Sierra Nevada National Park, Spagna - Il più grande parco nazionale della Spagna, Sierra Nevada è un sogno per gli amanti della vita all'aperto. Questo territorio selvaggio comprende montagne e gole perfette per l'escursionismo (Los Cahorros con le sue scogliere calcaree e i ponti sospesi è uno dei luoghi più amati), piscine naturali ghiacciate dove nuotare e tantissimi tunnel e grotte da esplorare. Per chi non ama particolarmente l'avventura, la regione di Las Alpujarras costellata di villaggi in cui vagabondare regala comunque dei bei momenti. Nei dintorni si trovano anche il famoso castello e la fortezza di Alhambra, fonte di ispirazione per i visitatori per l'architettura e i giardini incantevoli.



Uludag National Park, Turchia - Se sei alla ricerca di una meta turistica entusiasmante 365 giorni l'anno, il Parco Nazionale di Uludağ è il luogo che fa per te. Qui troverai il monte Uludağ con i suoi pendii imbiancati, il più alto della Turchia nord-occidentale nonché uno dei centri più frequentati del paese per gli sport invernali. I suoi nove laghi glaciali rientrano tra i luoghi da non perdere, ma purtroppo si prosciugano in estate. Nei mesi più caldi, i visitatori si dedicano all'escursionismo in cerca della cascata di ghiaccio del fiume Aras e per esplorare le rigogliose foreste che ospitano le 104 specie autoctone della flora locale.



Sierra de Aracena and Picos de Aroche Natural Park, Spagna - Uomo e natura coesistono in armonia nel Parco Naturale della Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Parte della catena montuosa della Sierra Morena, in questo territorio protetto non manca nulla: alte vette e pareti rocciose, villaggi pittoreschi e valli boscose ombreggiate da querce mediterranee e castagneti. Grazie a un sistema di passerelle è possibile esplorare la zona a piedi in tutta facilità, consentendo ai visitatori di godersi come si deve il verde acceso del prato e i variopinti fiori selvatici. Assicurati di assaggiare la cucina locale durante la tua permanenza: sono particolarmente rinomati il maiale nero iberico e i funghi selvatici.



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Italia - Fare un salto indietro nel tempo e immaginare l'Italia del 550 A.C. diventa possibile nel Cilento, area che ospita i resti di due antiche città greche: Paestum e Velia. Per un viaggio nel passato più recente, visita la Certosa di Padula, un monastero certosino patrimonio mondiale dell'umanità che risale al 1306 ed è rinomato per l'architettura in stile barocco. Con le sue ampie viste sul mare e i complessi di grotte profonde, come le Grotte di Castelcivita, anche il paesaggio del parco rievoca queste epoche remote.