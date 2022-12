Spagna: quattro spiagge da godere in inverno

È possibile godersi una giornata incredibile al mare anche in inverno. Andiamo alla scoperta di alcune tra le migliori destinazioni per ammirare le onde, tra l’Atlantico e il Mediterraneo.

Cofete, a Fuerteventura - Alle Isole Canarie la temperatura media annuale si aggira intorno ai 20 ºC? Le loro spiagge paradisiache diventano il luogo ideale da ammirare in inverno. Addentrandoti sull’isola di Fuerteventura si scopre Cofete, una spiaggia situata nel cuore del Parco Naturale di Jandía. Un lunghissimo paradiso color pesca, incontaminato e ineguagliabile. Con oltre 14 chilometri di montagne da 800 metri su entrambi i lati, è molto noto il massiccio montuoso di Jandía, l’Islote o il Roque del Moro. Inoltre a Cofete c’è la misteriosa Villa Winter, dove si celano centinaia di leggende della Seconda guerra mondiale.

Las Catedrales, in Galizia - La spiaggia Las Catedrales, conosciuta anche come la spiaggia Aguas Santas, si trova incastonata nel bellissimo comune di Ribadeo, in Galizia e sfiora il Mar Cantabrico. Una delle peculiarità che rendono la spiaggia degna del titolo di Monumento Naturale è che quando c’è la bassa marea è possibile passeggiare all’interno di singolari formazioni rocciose a forma di arco. Un’impressionante zona di scogliera in cui i raggi del sole si imbucano tra le rocce e l’acqua. Non c’è da stupirsi se durante la stagione estiva è uno dei luoghi preferiti da molti amanti del mare e della fotografia, un vero set cinematografico da contemplare in totale tranquillità.

Los Genoveses, in Andalusia - Prima di visitare la spiaggia è consigliabile vedere “The Rat Patrol”, una famosa serie di guerra sulla Seconda guerra mondiale o “Il vento e il leone”, un film drammatico americano del 1975. Attraverso i film potrai capire il motivo per cui la spiaggia di Genoveses diventa per tutti una destinazione cinematografica. Situata nel comune di Níjar, all’interno del Parco Naturale di Cabo de Gata, Andalusia, la spiaggia di Los Genoveses ha molti luoghi da scoprire. È ampia e si estende in più di un chilometro di lungomare, circondata da dune e da flora tipica della zona: fichi d’India o agavi dai fusti molto alti. Si può fare il bagno e persino imparare a fare surf quando il mare è calmo.

Poo, nelle Asturie - Vicino alla cittadina di Llanes, nelle Asturie, ecco la spiaggia di Poo. Silenzio assoluto, da godere con chi si ama, con la natura e il mare in lontananza. La spiaggia di Poo si forma alla foce del fiume Vallina. Quando sale la marea, il mare entra attraverso la montagna e forma un’oasi naturale con una profondità scarsa. E quando scende, la sabbia fine e bianca resta bagnata e consente ai più piccoli di giocare con tranquillità.

