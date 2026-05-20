Sarajevo: tra storia e natura, la città che non ti aspetti

ESPLORARE SARAJEVO - Il cuore storico della città è Baščaršija, il quartiere ottomano: un dedalo di vicoli, piazzette e botteghe artigiane, un nucleo in cui la città ha preso forma fin dal XV secolo e che ancora oggi conserva la sua vocazione commerciale e sociale. Qui si trovano molti dei luoghi più emblematici, come la moschea di Gazi Husrev-beg, tra i più importanti esempi di architettura islamica nei Balcani, il Bezistan, antico mercato coperto, e la Torre dell’Orologio. Le strade hanno ancor oggi i nomi degli antichi mestieri, come ramai, orafi, pellettieri, a testimonianza di una tradizione artigianale ancora viva. Baščaršija è anche il luogo ideale in cui partecipare a uno degli appuntamenti più identitari della città: il rituale del caffè, momento di socialità da godere nei piccoli locali storici, le aščinice. Da ammirare poi è il Sebilj, la fontana in legno simbolo della piazza principale, punto di incontro e riferimento per chi vive e visita la città. A poca distanza si trova la via Ferhadija che accompagna il viaggiatore verso l’eredità austro-ungarica, segnando uno dei passaggi più evidenti tra Oriente e Occidente. Per gli appassionati di storia, è immancabile una visita al Ponte Latino, dove nel 1914 fu assassinato l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo. Infine, da non perdere il Museo dell’Infanzia in Guerra, che offre uno sguardo intimo e toccante sulla storia recente della città, attraverso oggetti personali, testimonianze e racconti dei bambini che hanno vissuto l’assedio di Sarajevo. Accanto ai suoi luoghi simbolo, Sarajevo rivela il suo carattere più autentico anche in angoli meno noti, tra cui Alifakovac, uno dei punti più scenografici della città, amato per la sua atmosfera silenziosa e per la vista che si apre sui tetti.