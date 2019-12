Repubblica Ceca: al centro d'Europa per le festività

Siamo nel cuore dell'Europa, dove nasce la tradizione dei mercatini dell’Avvento, poi dilagata ovunque. E qui non c’è lo shopping, seppure di grande qualità: i mercatini sono in fondo il pretesto per ritrovarsi in piazza, per brindare con un vin brulé, viziarsi con un dolcetto, intonare i jingle, condividere l’attesa ed entrare nell’anima della Cechia e della sua gente. Ecco allora qualche dritta per impararne, e condividerne, usi e costumi.



I mercatini a Praga - I mercatini dell’Avvento restano comunque un must se vi trovate in Repubblica Ceca in questo periodo dell’anno, partendo da Praga dove in Piazza Della Città Vecchia, le bancarelle sono distribuite attorno al grande albero decorato a festa e al presepe. Nell’aria il profumo delle mandorle tostate si mescola a quello del prosciutto che affumica sui bracieri, quello del punch a quello dei biscotti speziati… Altri mercatini, tutti molto suggestivi, anche al Castello (inghirlandato di luci), nelle piazze Venceslao, della Repubblica, Tyl e della Pace. Periodo: 30 novembre-6 gennaio.



A Brno - Natale da protagonisti a Brno: oltre allo shopping, le luci, la musica e i cori dal vivo e gli eventi collaterali, anche diversi laboratori. Si può per esempio provare a intrecciare la corona dell’Avvento, oppure a preparare i biscotti delle Feste. Il doppio appuntamento con i mercatini è in piazza della Libertà e in piazza Dominicana, dove le facciate del Municipio Nuovo e della Chiesa di San Michele offrono una coreografia eccezionale. Qui i più piccoli trovano ad attenderli un presepe intagliato in legno, un piccolo zoo e la casa di Babbo Natale. Periodo: 29 novembre-5 gennaio.



A Olomuc - Come sempre, a Olomouc il grande protagonista delle Feste è il tipico punc. Ottenuto dal vino e altre bevande riscaldate viene proposto anche altrove, ma solo qui si trovano i celebri vino e punch di Norimberga. Se ne possono degustare oltre 10 tipi diversi. Tra un bicchiere e l’altro, bancarelle, pista di pattinaggio sul ghiaccio, musica, teatro e rievocazione di antichi mestieri. Periodo: 22 novembre-12 dicembre.



A Cesky Krumlov - Gioiello Unesco, i mercatini dell’Avvento di questa splendida città aggiungono magia alla magia. Protagonisti assoluti -oltre al tipico pan speziato- sono i bambini, che possono lasciarsi incantare dal presepe vivente, incontrare San Nicola, imbucare la letterina per Gesù Bambino e vivere il caratteristico “Natale degli Orsi”. E’ questa una tradizione sentitissima, che vuole che il 24 dicembre adulti e bambini portino i loro doni ai grossi plantigradi che abitano il fossato del castello fin dal 1707. Periodo: 29 novembre-6 gennaio.



I meravigliosi presepi - In Repubblica Ceca si celebra la nascita di Gesù Bambino con splendidi presepi. Come per esempio il Museo di Trebechovice pod Orebem, in Moravia settentrionale, che tra gli esemplari più preziosi vanta una Natività animata - il celebre presepe di Probost - vecchia di oltre un secolo e costituita da oltre duemila elementi meccanici. Sempre in tema di presepi meccanici, l’esemplare più “popoloso” al mondo si può ammirare nel Museo di Jindrichuv Hradec, in Boemia nord-orientale: realizzato dal mastro calzolaio Tomas Kryza, con le sue 1400 statuine è entrato nel Guinness dei Primati, in quanto presepe meccanico più grande del mondo.



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com