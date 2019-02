Praga è magica, soprattutto per i bambini

A Praga le testimonianze di una storia affascinante e avventurosa, ma anche tracce di intramontabili leggende, musei dedicati ai alla fantasia, spazi verdi, zoo e parchi giochi, passeggiate e gite insolite, parchi acquatici, collezioni speciali e tappe golose.



Da Barbie ad Harry Potter - Se alla parola “museo” i bambini dovessero storcere il naso, si potrebbero ricredere al Museo dei Giocattoli, al Castello di Praga, che raccoglie giochi, bambole, carrozzine, macchinine, trenini e orsetti di pezza dall’antichità fino ai giorni nostri. E per le bambine c’è anche una collezione di Barbie, protagoniste anche alla Galleria delle Bambole. Gli appassionati di Harry Potter e degli incantesimi non possono mancare il Museo di Alchimisti e Maghi della Vecchia Praga, con il laboratorio del famoso alchimista Maestro Kelly.



Cavalieri principesse e trenini - I bambini amano le fiabe che raccontano di cavalieri e principesse? L’appuntamento è al Museo Municipale per scoprire la storia della città, come vivevano i suoi primi abitanti, come da semplici vilaggi si siano creati palazzi, ville e castelli. Un’altra tappa obbligata è il Regno delle Ferrovie, con perfetti modellini di treni e di automobili che si muovono in paesaggi in miniatura. Il Museo Nazionale della Tecnica affascina i ragazzi con una straordinaria collezione di invenzioni, utili o stravaganti e apparecchiature e mezzi di trasporto di ogni periodo storico.



Lego e cioccolata - Tutte le magie possibili con i mattoncini più amati nel mondo si scoprono invece al Museo privato dei LEGO, con oltre 2500 modelli di costruzioni. E poi ci sono il Museo della Polizia, dove scoprire come funziona il gioco guardia e ladri nella vita vera e dove divertirsi nel parco giochi dei mezzi pubblici; ma ci sono anche il Museo delle Cere, dove sono riprodotti anche i più recenti beniamini dei bambini, e pure il Museo della Cioccolata, da acquolina in bocca.



Il Paese dei burattini - C’è da ricordare che Praga è la città delle marionette, una tradizione fortemente radicata nella cultura ceca. Nel Paese dei burattini, nel piccolo teatro in via Žatecka, gli spettacoli pomeridiani del week-end sono dedicati principalmente ai bambini, mentre nelle botteghe artigiane del centro storico è possibile acquistare bellissime marionette fatte a mano, splendido souvenir di Praga. Al Teatro Minaret, infine, vanno in scena favole d’autore.



Avventure outdoor …- Anche in fatto di avventure all’aria aperta, a Praga non c’è che l’imbarazzo della scelta: il Giardino botanico con la serra tropicale Fata Morgana, un Dinoparco sul tetto di un centro commerciale e il celebre Zoo con ben 12 padiglioni, 150 esposizioni e il Children’s Zoo: un’area speciale dove i cuccioli di uomo entrano in contatto con gli animali domestici e imparano a prendersene cura. All’Ippodromo, mentre i grandi incitano i cavalli, i piccoli possono montare i pony. E poi parchi divertimento, avventura e acquatici, fattorie ecologiche visitabili, nonché aree verdi attrezzate per pic-nic, giochi e attività sportive.



.. e indoor - Per emozioni stellari, ci sono il Planetario e l’Osservatorio Astronomico. Magnifico l’Acquario, con luminose vasche giganti popolate di specie anche rare e “arredate” con grotte coralline. Alla MaxLasergame Arena, in una vasta area coperta e buia, si gioca in modo spettacolare con i laser. Nella galleria del vento alla Skydive Arena i bambini sopra i 5 anni possono sfidare la forza di gravità lanciandosi senza paracadute in un tunnel che simula le condizioni della caduta libera. Nel parco sportivo Gutovka i piccoli trovano parete da arrampicata, skate-park, minigolf e uno straordinario mondo acquatico.



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com