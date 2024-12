Da Parigi a Versailles, l’incanto natalizio della Ville Lumière

(Ri)AMMIRARE NOTRE-DAME DE PARIS - Quest’anno più che mai, imperdibile è fare visita (o almeno ammirarne la stupenda facciata dalla piazza antistante) alla Cattedrale di Notre-Dame de Paris, splendidamente restaurata a tempo di record e riaperta il 7 dicembre dopo il terribile incendio del 15 aprile 2019. L’ingresso, dalle 7.45 alle 19.00, è gratuito.



(Ri) SCOPRIRE GLI CHAMPS ÉLYSÉES - Le luminarie sugli Champs Élysées sono un simbolo potente della magia del Natale a Parigi. Dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, oltre 400 alberi saranno addobbati con ghirlande di luci. Per risparmiare energia, le luci si spegneranno a mezzanotte (tranne il 24 e il 31 dicembre), ma l'incanto rimarrà intatto.



IDEE REGALO E PATTINATE AI JARDIN DES TUILERIES - Quale modo migliore per lasciarsi coinvolgere dalla magia del Natale se non nei Jardin des Tuileries e con vista sul Museo del Louvre? Decorazioni natalizie, sapori e profumi dai quattro angoli della Francia che escono dagli chalet, giostre per intrattenere i bambini, il Mercatino di Natale ai Jardin des Tuileries è il luogo ideale per tutta la famiglia quando si avvicina il periodo delle feste. Tra due acquisti, potete lasciarvi trasportare dalla magia, lanciandovi in qualche passo di danza sulla pista di ghiaccio installata nel mercatino (fino al 5 gennaio 2025). Altri Mercatini di Natale da scoprire a Parigi sono il mercatino di Notre-Dame (che quest'anno celebra la riapertura della cattedrale), il mercatino di Natale delle Abbadesse e il mercatino di Natale della Torre Eiffel, i villaggi di Natale a Saint-Germain-des-Prés, La Villette e sul piazzale della Défense, e il mercatino di Natale alsaziano.



SUI PATTINI AL GRAND PALAIS - Molto amato dai visitatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, il Grand Palais, con il suo incredibile tetto di vetro rinnovato, si trasformerà in una pista di ghiaccio di 3.000 m² per le festività natalizie. È un'occasione magica e festosa, con un DJ set e spettacoli di luce durante la serata: un'occasione imperdibile per trascorrere il Natale a Parigi.



UN VIAGGIO MAGICO ALLE GALERIES LAFAYETTE - Il Natale a Parigi è all'insegna delle vetrine dei grandi magazzini, che trasformano i sogni in realtà per grandi e piccini. Per il 130° anniversario delle Galeries Lafayette, le decorazioni dei grandi magazzini parigini saranno magiche e olimpiche, grazie alle creazioni di Kevin Germanier, che ha disegnato il costume Golden Voyager che ha infiammato lo Stade de France per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. I personaggi sono stati realizzati con materiali riciclati. Oltre al tradizionale albero di Natale, uno spettacolo di suoni e luci celebrerà l'anniversario. Da non perdere anche le stupende vetrine e gli addobbi dei grandi magazzini Printemps Hausmann, HV Marais, La Samaritaine, Le Bon Marché Rive Gauche che anche quest’anno riservano sorprese.



ASSAPORATE L'ELEGANZA FRANCESE IN AVENUE MONTAIGNE - Da quasi 30 anni, Avenue Montaigne è il campo da gioco di artisti e designer internazionali, che competono in talento ed eleganza per creare alberi di Natale sempre più grandiosi. Per celebrare la magia del Natale, il viale si adorna di delicate luci anche sui cancelli dei giardini delle case di lusso, per un'esperienza di shopping natalizio all'insegna della raffinatezza e dell'eleganza francese. Ogni domenica di dicembre, le gioiellerie del quartiere offriranno eventi e degustazioni (fino al 6 gennaio 2025).



VIVERE UNA FESTA BAROCCA A VERSAILLES - È tempo di festa al Castello di Versailles! In questo periodo, il “Parcours du Roi” invita i visitatori a fare un giro magico del castello. Il percorso è orchestrato da musicisti e ballerini barocchi dell'Opéra Royal, che occupano la Sala degli Specchi per immergerci nel fantastico mondo del Natale all'epoca del Re Sole. Incontri di scherma ed effetti pirotecnici visibili dall'interno del Castello completano lo spettacolo, aumentando la meraviglia del momento (fino al 4 gennaio 2025).



UN GIRO DI GIOSTRA AL FESTIVAL DU MERVEILLEUX - Come ogni anno, il Musée des Arts Forains apre le sue porte durante le festività per il Festival du Merveilleux. Grandi e piccini rimangono incantati dall'ambiente magico del luna park della Belle Époque. Potrete ammirare le giostre centenarie, sulle quali potrete persino salire! Un momento indimenticabile da condividere con tutta la famiglia se trascorrete il Natale a Parigi, scandito da spettacoli tra cui una performance di danza di La Goulue (fino al 5 gennaio 2025).



MERAVIGLIARSI AL JARDIN DES PLANTES - Una volta varcati i cancelli del Jardin des Plantes, i visitatori si immergono in un mondo incantato. Nella quiete della notte, ai piedi del Museo Nazionale dell'Histoire Naturelle, si scoprono spettacolari lanterne che raffigurano ogni sorta di piccoli animali in grande scala, come tante specie sull'orlo dell'illuminazione": rettili marini, dinosauri e i primi mammiferi. Il programma di questa passeggiata luminosa e magica comprende spettacoli, sculture illuminate e laboratori per i più giovani, che potranno portare a casa le loro lanterne e prolungare la magia del momento. Nella zona ovest di Parigi, altri due parchi offrono magiche illuminazioni durante le festività. Si tratta dello zoo di Thoiry nell'ambito di Lumières Sauvages e del Domaine national de Saint-Cloud.