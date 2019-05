Natura d’Europa: i parchi nazionali più belli

Alcuni sono famosi e a poca distanza da noi, facili da raggiungere e da trasformare in destinazione per una vacanza o un weekend open air; altri ci sono decisamente meno familiari e sorgono in luoghi impervi: tutti però sono luoghi in cui la natura mostra il meglio di se stessa, tra specie vegetali e animali da preservare, ma anche da ammirare e da scoprire. Ecco allora dieci cartoline da altrettante riserve e parchi naturali, tra i più belli d’Europa.

PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - SARDEGNA - Questo parco geo-marino istituito nel 1994 copre una superficie terrestre di oltre cinquemila ettari e una superficie marina di 15.000 ettari circa, con un fronte di ben 180 km di coste. Comprende tutte le isole dell'Arcipelago di La Maddalena, dalle Bocche di Bonifacio fino a poca distanza dalla costa della Gallura: comprende tra l’altro l'isola di Mortorio con la sua celebre Spiaggia Rosa, oggi a protezione integrale.



PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - VALLE D'AOSTA – PIEMONTE – Con una superficie di oltre 70mila ettari, è stato istituito il 3 dicembre 1922 ed è il più antico parco nazionale italiano. Le sue montagne raggiungono i 4.000 metri e, camminando lungo i sentieri, è possibile imbattersi nell’animale che lo simboleggia: lo stambecco.



PARCO NAZIONALE MARINO DI ALONNISOS - VOLOS - GRECIA – Con i suoi 2.260 chilometri quadrati di superficie è la più grande area marina protetta di tutta Europa: si trova nel Mar Egeo e comprende l’isola di Alonnisos, nell’arcipelago delle Sporadi Settentrionali, sei isole minori e 22 isolotti rocciosi non abitati



PARCO NAZIONALE DI PORT-CROS - VAR – FRANCIA - Non è grandissimo, ma nei suoi 7 chilometri quadrati son compresi i patrimoni culturali e naturali di diverse zone, tra cui le celebri isole Porquerroles, la penisola di Giens, l ’isola di Port-Cros, le vecchie saline di Hyères e Capo Lardier. Do grande pregio è la flora selvatica che comprende diverse specie a rischio estinzione.



RISERVA NATURALE DI SCANDOLA - CORSICA – Il parco comprende una parte marina e una terrestre. Istituita nel 1975 nell’ambito del Parco Regionale Naturale di Corsica, fa parte dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. Scandola è una penisola situata sulla costa occidentale dell’isola, con rocce di granito rosso e spettacolari picchi a strapiombo sul mare. Vivono qui molte specie rare di uccelli marini e numerose specie vegetali protette. Il parco può essere visitato anche in barca, ma in certe aree gli ancoraggi non sono consentiti.



PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE - LIKA – CROAZIA - È il parco più famoso della Croazia e patrimonio UNESCO. Il suo fascino è legato alla collana di laghi e laghetti dall’acqua turchese, con cascate e sorgenti d’acqua circondate dal verde di rigogliosi boschi, che contribuiscono a creare uno scenario davvero fatato.



DURMITOR – MONTENEGRO - Il Parco si trova in una vasta regione montuosa situata nella parte nord-occidentale del Paese, delimitata dai fiumi Piva e Tara: tra i due corsi d’acqua si trovano 23 picchi montuosi che superano i 2300 metri di altezza. Il Canyon di Tara è il più grande d’Europa ed è popolato da oltre 1500 specie vegetali e 130 specie di uccelli.



SVIZZERA SASSONE – DRESDA - GERMANIA - Questa zona è costellata da oltre 700 cime, meta prediletta di tanti appassionati alpinisti. Oltre a ciò, sono presenti centinaia di km di sentieri segnalati: in particolare la pista Malerweg, lunga circa 112 km, permette di ammirare un paesaggio famoso che fu ispirazione per moltissimi artisti.



LAKE DISTRICT - CUMBRIA - REGNO UNITO - E’ un’area naturale di 2300 chilometri e una regione di grande bellezza. Il paesaggio è dominato da colline coperte di boschi, costellate da un’infinità di laghi e piccoli specchi d’acqua. Questi paesaggi hanno ispirato poeti e letterati, tra cui William Wordsworth. Si trovano in questa regione lo Scafell Pike, la montagna più alta del Paese (997 metri), e il Wast Water, il lago più profondo.



PARCO NAZIONALE SAREK - SVEZIA – Il parco si trova nella Lapponia svedese e ha una superficie di quasi duecentomila ettari. Questa splendida area protetta, riconosciuta a livello europeo, comprende molte zone difficilmente accessibili, con vette elevate e ghiacciai, valli e impetuosi torrenti.