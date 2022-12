Natale in Austria: a ognuno il suo castello

Una delizia barocca - La cornice per questo delizioso mercatino è il barocco Schloss Hof, situato a una cinquantina di chilometri a est di Vienna in direzione Bratislava. Voluto dal Principe Eugenio di Savoia e in seguito acquistato dall’Imperatrice Maria Teresa, il palazzo e i suoi vasti giardini terrazzati nel ‘700 erano luogo di divertimenti e feste. Il mercatino dell’Avvento si terrà ogni sabato e domenica fino al 18 dicembre, e dall’8 all’11 dicembre nei cortili e giardini del Palazzo.

Il palazzo romantico vicino al Danubio - 70 chilometri a ovest di Vienna, nel territorio danubiano, si trova Schloss Grafenegg. La dimora fu costruita in stile Tudor inglese e risale a metà ottocento, così come i vasti giardini. Dall’8 all’11 dicembre faranno da setting romantico a un mercatino dove espongono e vendono le loro opere 140 artisti-artigiani e 40 produttori, e dove si potranno degustare e acquistare specialità gastronomiche locali. Inoltre, si tengono concerti di musica classica natalizia.

Palazzo Hellbrunn

Atmosfere magiche - Palazzo Hellbrunn fu costruito nel ‘600 come luogo di delizie e divertimenti del principe vescovo Markus Sittikus che all’epoca regnava a Salisburgo. Ogni anno nel periodo dell’Avvento si trasforma in un setting incantevole per il mercatino dell’Avvento, con 700 alberi decorati e illuminati, una passeggiata delle meraviglie nel parco, bancarelle di artigiani e un programma per bambini. Inoltre, quest’anno, per la prima volta, in collaborazione con la storica azienda “Gmundner Keramik”, sarà allestito un laboratorio di pittura su ceramica, dove visitatori e visitatrici insieme a artigini esperti potranno creare oggetti unici. Fino al 24 dicembre.