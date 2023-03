Madrid sempre più intrigante: le novità del 2023

Le novità riguardano anche lo sport, le infrastrutture e la sostenibilità, che portano la capitale spagnola a essere una delle città più interessanti e attrattive da visitare nei prossimi mesi.



Le celebrazioni per Picasso - Da giugno il Museo del Prado ospita la mostra “Picasso - El Greco”, con le opere dei due artisti e la possibilità di apprezzare come El Greco, uno dei creatori più influenti del Rinascimento spagnolo, ispirò Picasso. Il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza presenterà a ottobre l’esposizione “Picasso. Lo sagrado y lo profano” con le opere che sottolineano il suo approccio a temi come la storia, la religione, i miti, i ritratti e le nature morte. Da novembre il Museo Reina Sofía, che già ospita “Guernica”, una delle opere più iconiche del maestro andaluso, presenta la mostra “Picasso 1906: La gran transformación”, rivelatrice del contributo di Picasso alla nascita dell’arte moderna. Commemorazioni anche a La Casa Encendida, nella Real Academia de San Fernando e nella Sala Recoletos de la Fundación Mapfre, con mostre che offrono diversi punti di vista sulle opere del geniale artista.



Oltre Picasso - In agenda anche la mostra “Sorolla a través de la luz” a Palazzo Reale, per il centenario della morte del pittore valenciano Joaquín Sorolla y Bastida; per la prima volta sono esposte le sue opere, ricreate digitalmente e con esperienze sensoriali. Da non perdere, poi, “Lucian Freud. Nuevas perspectivas” al Thyssen-Bornemisza, e “La estrella de Miró” al CaixaForum Madrid.



Una nuova galleria d’arte - Dalla prossima estate c’è un nuovo spazio culturale da visitare in città: la Galería de las Colecciones Reales. Tra Palazzo Reale e la cattedrale dell’Almudena, ospiterà 650 opere d’arte che fanno parte della storia e del patrimonio della Corona spagnola, dal Medioevo al secolo XX. Sono opere uniche, arazzi e tele di El Bosco, Tiziano, El Greco, Ribera, Velázquez e Caravaggio, distribuiti in 6 piani e oltre 40 mila metri quadrati di esposizione.



Un museo del paesaggio - Nel nuovo Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz all’interno del Palazzo di Cibeles, nel cuore di Madrid, i visitatori possono scoprire attraverso fotografie e mappe interattive e audiovisive le meraviglie di questa zona - Paisaje de la Luz - che comprende il Paseo del Prado, il quartiere Los Jerónimos e il Retiro, dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Torna anche il Festival Internacional de la Luz, dove la luce e la notte di Madrid sono i protagonisti. E’ da visitare anche il nuovo Espacio Serrería Belga, situato in un edificio industriale di quasi un secolo, trasformato in una vetrina del dinamismo creativo madrileno: arte, musica, design, letteratura e cultura gastronomica. Nel distretto del Retiro, inoltre, sta nascendo il centro Daoíz y Velarde che accoglierà ogni tipo di attività culturali.



Puerta del Sol - L’emblematica piazza di Puerta del Sol, nel cuore della città, si trasforma in uno spazio completamente pedonale, più pratico e ordinato: cambiano posto le due iconiche e simboliche statue, l’Oso y el Madroño e la Mariblanca, e nascono una nuova fontana ovale e un gruppo di chioschi dal disegno innovativo. Di fianco alla piazza gli appassionati di calcio possono godere di un nuovo museo - “Legends. The Home of Football” - con esperienze immersive e l’uso della tecnologia, oltre a uno spazio gastronomico e un’area gioco.



Quartiere creativo - Ci sono anche altre realtà urbanistiche che si stanno trasformando, come il nuovo quartiere creativo Carabanchel: situato sull’altro lato del fiume Manzanares, è considerato la Soho madrilena e concentra 130 talenti artistici in 40 studi, spazi artistici e laboratori di artigiani. Merita attenzione anche il quartiere Usera, la Chinatown madrilena. Quest’anno, poi, si concluderà il rifacimento dello stadio Santiago Bernabeu, con nuove gradinate laterali e una copertura retrattile che proteggerà il campo dalla pioggia.



Festival e concerti - Dall’8 all’11 giugno si parte con “Primavera Sound”, nello spettacolare scenario della Città del Rock di Arganda del Rey, a una trentina di chilometri dal centro: col tema “I’ll be your mirror” ospita grandi artisti nazionali e internazionali come i Depeche Mode, Kendrick Lamar e Rosalía. Dal 6 all’8 luglio torna il celebre festival “MadCool”, con la partecipazione dei Red Hot Chili Peppers e Robbie Williams. Altri grandi concerti a giugno con la band Maroon 5 e a luglio con gli Arctic Monkeys. Attesa anche per i Rammstein e il canadese Abel Makkonen, più conosciuto come The Weeknd.



Per maggiori informazioni: www.esmadrid.com - www.spain.info