Lisbona e dintorni: 5 esperienze da fare quest'autunno

Il clima mite, le tonalità dorate del foliage e tanti festival aspettano solo di essere vissuti nella vivace e cosmopolita capitale portoghese, raggiungibile comodamente dall'Italia in meno di 3 ore di volo diretto.



Un tour sulle acque del Tago - Per condividere emozioni con gli amici o conoscerne di nuovi durante la navigazione, si può fare un tour in catamarano sul fiume Tago. Disponibile più volte alla settimana, offre un’ampia scelta tra imbarcazioni e itinerari differenti. Dall’acqua si gode Lisbona da un insolito punto di vista e si ammirano alcuni fra i luoghi più belli della città, con fermate a Belém, Cais de Sodré, Ribeira das Naus, vicino al Ponte 25 de Abril e molte altre. Musica, brani popolari, drink e snacks accompagnano l‘esperienza.



EDP Lisbon Marathon con vista spettacolare - Per atleti o semplicemente per chi ama la camminata veloce, l'8 ottobre appuntamento con la EDP Marathon da Avenida da Repùblica a Cascais, a Praça do Comércio, una delle maratone più belle e panoramiche del mondo. Il percorso si snoda principalmente sul lungomare e vicino al fiume Tago, offrendo ai corridori un'esperienza unica lungo la silhouette di Lisbona. Con un massimo di 6 ore e 42 km di chilometraggio, la gara è aperta a tutti (a partire dai 18 anni) e offre tre opzioni di percorso - maratona, mezza maratona e mini maratona - per adattarsi al livello di ogni partecipante. Un’avventura straordinaria per conoscere la capitale portoghese da una prospettiva diversa, insieme alle persone del luogo.



Leggi Anche Lisbona da bere e da mangiare: ecco il suo sorprendente menù

Tuffarsi nel foliage del Parco Naturale di Sintra - Se Lord Byron, Richard Strauss e Andersen raccontavano di aver trascorso proprio qui i giorni più felici della loro vita, un motivo ci sarà. Il Parque da Pena, famoso soprattutto per lo splendido Palácio Nacional, vanta un parco immenso che in autunno dà il meglio di sé, rivelando un arcobaleno di colori caldi, dall'oro al rosso, dal giallastro al marrone scuro. Vale la pena di passeggiarvi senza fretta, prendendosi il tempo necessario per esplorarlo a fondo e scoprite piante provenienti da tutto il mondo: criptomerie giapponesi, felci della Nuova Zelanda, cedri del Libano, tuie del Nord America e molte altre vi faranno sentire come in un viaggio attorno al globo. Infine, di rito è un giro sul tram rosso, per assaporare la dolcezza del paesaggio autunnale in tutto relax.



Ammirare Il cielo stellato da un antico santuario - Cosa c'è di più romantico che ammirare il cielo stellato di notte? Per rendere il tutto ancor più straordinario, a Lisbona lo si può fare dal Santuario di Peninha: situato su un’altura all'interno del Parco Naturale di Sintra-Cascais, questo antico santuario risale agli inizi del XX secolo. Il panorama spazia da Cabo Espichel e Arrábida, a sud, a Carvoeiro e Berlengas, a nord. Dato che il luogo è esposto a forti venti marini e spesso avvolto dalla nebbia, è importante informarsi sulle previsioni del tempo per trovare il cielo sereno. Il sentiero che porta al santuario richiede un po' di abilità, ma una volta arrivati è pura magia e l'ambiente è sufficientemente buio per godere del luccichio delle stelle.



São Martinho, la festa dell'autunno - Quest'iconica festività autunnale ha origine dalla storia di San Martino che tagliò a metà il suo mantello durante una tempesta di neve per donarlo a un mendicante. Oggi il "Dia de São Martinho" viene celebrato in Portogallo, come in molti paesi europei, l'11 novembre. Per l'occasione ogni città ha le sue tradizioni: a Lisbona, si mangiano le castanhas, arrostite sul posto da chioschi su ruote e servite in un cono di carta, mentre il loro profumo pervade le strade della città.er completare l'esperienza, vanno abbinatele a un vino locale o gustate con la birra artigianale Fabrica da Musa, che ogni anno celebra questa festa (chiamata "magusto" in portoghese) nelle sue sedi nei quartieri di Bica e Marvila.



Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com