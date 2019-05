Secondo la classifica di dicembre 2018 di Lonely Planet, Kyiv è al terzo posto fra le dieci capitali europee dello shopping, come dimostra anche lo straordinario Lavina Mall, un centro commerciale di lusso di ben 179.000 metri quadrati.



Bar di tendenza - Kyiv ha visto molti caffè di tendenza aprirsi nelle sue affollate vie del centro, in cortili nascosti o all’interno di centri d’arte come al Pinchuk Art Centre, dove si trova il One Love Espresso Bar, uno dei caffè più in voga della città, situato al sesto piano del Museo, famoso per la sua sorprendente vista panoramica della città e il suo design minimalista. Il Pinchuk Art Centre, inaugurato nel 2006, possiede una considerevole collezione privata ed è uno dei più grandi e dinamici centri d'arte contemporanea d'Europa. Le sue gallerie espositive, fino al 7 di aprile di quest’anno, offrono la mostra di artisti provenienti dai cinque continenti che parteciperanno alla prossima Biennale di Venezia.



Tour enogastronomico - Il posto ideale per un tour enogastronomico tra i sapori ucraini è il Bessarabsky Rynok, il più grande e famoso dei mercati della città, situato in un imponente ed elegante edificio in stile Liberty. Il mercato è il punto di riferimento per fare acquisti nel centro di Kyiv e al suo interno ci sono alcuni tra i più famosi ristoranti e caffetterie del paese, come il Vyetnamskiy Privet, uno sfizioso ristorante orientale o la Prosciutteria Wine & Deli, un raffinato ristorante che serve prodotti locali ucraini ispirati alla tradizione culinaria italiana.



Le sontuose cattedrali - Tra Per chi invece è alla ricerca di uno shopping tradizionale e raffinato l’Andriyivsky Uzviz, uno dei luoghi i più affascinanti e pittoreschi della città, dove di può passeggiare alla scoperta di antichi caffè, ristoranti tradizionali, gallerie d’arte e numerose botteghe artigiane. Si tratta di una ripida strada acciottolata che culmina in cima alla collina dove si erge la splendida Cattedrale di Sant’Andrea con le sue cupole blu e oro che donano allo spettatore un immediato senso di bellezza e magnificenza che rinviano al barocco policrono dell’architetto Bartolomeo Rastrelli, lo stesso che a San Pietroburgo realizzò il Palazzo d’Inverno. Da non perdere anche la Cattedrale di Santa Sofia caratterizzata dalle cupole verdi e dorate e il Pechersk Lavra, conosciuto come il Monastero delle Grotte.



Luxury hotel - La città offre diverse possibilità di soggiorno in strutture di lusso dotate di ogni comfort come, ad esempio, l’Eleven Mirrors Design Hotel che gode di una posizione ideale nel cuore dell'antica e dinamica Kyiv, sulla via Bohdana Khmelnytskog. Ogni stanza è unica e arredata con uno stile minimalista e raffinato, uno staff eccellente assicura un soggiorno indimenticabile agli ospiti che desiderano rilassarsi e trovare un’oasi di relax fuori dall’intensa vita della metropoli. Il Premier Palace Hotel, costruito all'inizio del XX secolo nel cuore del centro di Kyiv, è l'unico hotel storico tra gli alberghi della città diventato il primo albergo a cinque stelle dell'Ucraina.



Per maggiori informazioni: www.visitkyiv.travel