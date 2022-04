Istria: in primavera ci prende per la gola

Gli asparagi selvatici, in particolare, sono uno dei simboli di questa stagione di rinascita: i germogli verde scuro prediligono i terreni rocciosi e carsici, da cui traggono il loro sapore amarognolo e pungente. Crescono nei boschi dell’Istria, ma anche lungo la costa e sulle isole dell’Adriatico.





Delizie della penisola -

Dal Terrano alla Malvasia -

Altri appuntamenti primaverili -

Per gustarli alla maniera tradizionale, la scelta migliore è andare nelle konobe (taverne) e ordinare la famosa fritaja (frittata), preparata sul momento con asparagi appena colti e lasciati ammorbidire per qualche minuto in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Un’altra specialità molto diffusa sono i fusi istriani (una sorta di maccheroncini) serviti con le punte rosolate. Da marzo a maggio, molti ristoranti – soprattutto nelle città di Castelvenere, Umago, Cittanova, Verteneglio e Buie – propongono piatti e menù a base di asparagi (in base alla disponibilità: essendo un prodotto spontaneo, risente più di quelli coltivati delle condizioni climatiche). Tra gli eventi a tema, invece, spiccano le ”Settimane delle frittate istriane” organizzate nell’Istria centrale (Pazin - Pisino) nel mese di aprile.La primavera è anche la stagione giusta per andare alla scoperta della straordinaria produzione enologica istriana: i lievi pendii collinari inondati dal sole, di cui l’Istria è ricca, sono particolarmente adatti alla coltura della vite, mentre le oscillazioni di temperatura tra giorno e notte accentuano ulteriormente l’intensità aromatica dei vini locali. Tra i vitigni più diffusi ci sono la Malvasia bianca istriana, il Terrano (della famiglia dei Refoschi), ma anche Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Merlot e Cabernet Sauvignon. Per chi vuole saperne di più, l’appuntamento da non perdere è sicuramente il Vinistra, il festival del vino croato che si terrà dal 6 all’8 maggio a Parenzo: oltre a degustazioni e workshop, il momento clou sarà il World of Malvasia, competizione tutta dedicata a questo particolare vitigno.Tra gli eventi gastronomici della primavera istriana, ricordiamo anche: Sui sentieri delle delizie rovignesi, dall‘8 al 15 maggio; Weekend bike and gourmet tour, il 21 e 22 maggio; Giornata delle cantine aperte in Istria, il 29 maggio; Seasonal Food & Wine, dal 27 maggio al 10 giugno, che coinvolge i top chef del territorio istriano, stelle Michelin incluse.Per maggiori informazioni: www.istra.hr