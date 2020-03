Irlanda: viaggio alla scoperta di un whiskey strepitoso

I tour delle distillerie, infatti, non solo a Dublino ma in tutta l’isola d’Irlanda ,è un’esperienza spesso esclusiva, grazie al profondo legame che il Paese ha da sempre con il whiskey e con ciò che lo riguarda, dai pub ai ristoranti, dai bar alle discoteche.



Dalla campagna al bicchiere - I whiskey irlandesi hanno vissuto un vero e proprio rinascimento nell’ultimo decennio e ora, in ogni angolo del paese - dalle zone più scenografiche e rurali alle città più eleganti - non si contano le opportunità per scoprire l’intero processo produttivo della bevanda, dal campo al bicchiere. IrishWhiskey360° è una mappa che fornisce informazioni su 17 delle più importanti distillerie che offrono tour e degustazioni e svelano il dietro le quinte dei loro processi di distillazione.



Da Dublino all'interno dell'isola - Tra queste distillerie ben cinque si trovano a Dublino, Teeling, Pearse Lyons, Dublin Liberties, Roe & Co e Jameson, il whiskey irlandese più venduto al mondo. Più a nord si trova la Slane Distillery, nella Contea di Meath, inserita da Lonely Planet nel suo elenco delle distillerie più uniche al mondo e, sull’aspra costa nord dell’Irlanda del Nord, la Bushmills Distillery, dove da più di 400 anni si pratica la tripla distillazione. Più ad ovest si trovano la Dingle Distillery e la Connacht Whiskey Distillery, a sud la Royal Oak di Carlow e più all’interno del paese, nelle midlands, si trova la famosa Tullamore D.E.W. Ogni miscela nasconde una storia che è unica quanto il suo sapore ed è questo che rende ogni tour un’esperienza davvero affascinante.



Distillerie artigianali - La Ballykeefe Distillery, una distilleria che è anche una piccola azienda agricola vicino alla città medievale di Kilkenny, è un’aggiunta recente alla lista sempre più lunga di distillerie artigianali in Irlanda e la sua filosofia si basa sull’impegno a 360° per la protezione dell’ambiente. Il tour di questa struttura, molto apprezzato, è un viaggio all’indietro nella storia del whiskey irlandese e di ciascuna delle fasi del processo di distillazione del Ballykeefe, che usa orzo coltivato nell’azienda agricola e acqua proveniente da una falda acquifera sotterranea in profondità.



Esperienze esclusive – L’esperienza comprende una visita guidata a piedi condotta da un membro della famiglia Baring all’interno della casa e lungo tutta la tenuta del castello. A seguire, gli ospiti sono invitati a scoprire il sapore unico del Lambay Irish Whiskey con una masterclass in tre parti sulla degustazione del whiskey che si tiene nella pittoresca atmosfera della Bothy Clubhouse dell’isola, la caratteristica casetta-rifugio in mezzo alla natura tipica di queste zone. Gli ospiti ascoltano il racconto di come nasce e si sviluppa l’arte della distillazione del Lambay Whiskey prima di visitare il magazzino doganale dal nome di Sea Cask Room. All’interno dei locali della Clubhouse è anche possibile organizzare cene private e pernottamenti.



Per maggiori informazioni: www.ireland.com