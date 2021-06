Irlanda magica: spazi infiniti per un perfetto relax

Si fila sulle Greenway, piste ciclabili recuperate lungo le vecchie linee ferroviarie. Come la Waterford Greenway, che nei suoi 46 km attraversa l’Ireland’s Ancient East; la Mullingar to Athlone Greenway che in 42 km attraversa il cuore verde di Irlanda, o la Great Western Greenway, che in 42 km va da Westport fino ad Achill Island lungo la scenografica Wild Atlantic Way.



Wild Atlantic Way - Una delle novità del 2021 riguarda quest’ultima: la ciclabile sarà estesa per altri 56 km fino a Ballycastle, nel Nord Mayo. I lavori dovrebbero essere completati entro l'estate. Quest’anno vedrà la luce anche la Great Southern Greenway West Limerick: 39 km di ciclopedonale tra le città di Rathkeale, Newcastle West e Abbeyfealein, nella contea di Limerick. E sulla vecchia linea ferroviaria tra Kiltimagh e Swinford, nella Contea di Maio, quest’estate ci sarà anche il progetto VeloRail, il primo in Irlanda e Gran Bretagna: si filerà su carrozze a pedali per 12 km.



Blueway e non solo - Interessanti sono anche le Blueway: portano a scoprire i laghi, i canali e i fiumi d'Irlanda grazie a una rete di percorsi da fare in canoa, in bici, a piedi. Un totale di mille km di acque navigabili che si intrecciano soprattutto nell’Ireland’s Hidden Heartlands, il cuore nascosto d’Irlanda, splendida distesa di campagne dove le attività all’aria aperta e il relax convivono con le comunità rurali e il loro tranquillo modo di vivere. Al centro dell’area, il fiume Shannon, che con un corso di 350 km, divide la parte est e ovest del Paese. Il fiume è il protagonista di una delle più belle Blueway, tra i suggestivi scenari della Contea di Leitrim. Ci sono un centinaio di km di itinerari da fare in canoa, kayak, o SUP (Stand Up Paddle). Ma anche a piedi o in bicicletta, provando, tra l’altro, la Floating Boardwalk sul lago Acres, l'iconica passerella galleggiante di 600 metri tra Drumshambo e Carrick-on-Shannon. Anche la Blueway del Lough Derg, che corre lungo Portumna, Dromineer, Killaloe/Ballina, Scarriff, offre 160 km di divertimento sull’acqua.



Una nuova Greenway - E c'è anche la nuova Royal Canal Greenway, ciclopedonale lungo l’alzaia dello storico canale: 130 km dalla cosmopolita Maynooth alla piacevole Cloondara in Longford, toccando Enfield e Mullingar, aperta dal 24 marzo 2021. Chi ama i lunghi percorsi non si fa sfuggire il Beara Breifne Way, il cammino che ricalca la marcia di 14 giorni fatta nel 1603 da O'Sullivan Beara, protagonista di una sanguinosa guerra per l’indipendenza dell’Irlanda. Oggi, con 500 km in 12 tappe, è il cammino più lungo in Irlanda. Sono più tranquille le passeggiate nel Cavan Burren Park, sui cinque sentieri che si snodano in un territorio preistorico incredibile, nato circa 340 milioni di anni fa.



Le Isole Aran - In bici e a piedi sulle Aran. Davanti alle coste del Connemara, le isole Aran sono un prolungamento geologico del Burren, con rocce calcaree, 10mila km di muretti in pietra, impressionanti scogliere, spiagge deserte, vivaci pub. La più grande, Inis Mòr, si scopre a piedi con i tour delle guide locali ai forti in pietra, tra cui il suggestivo Dún Aonghasa, o in bicicletta (la gita di 30 minuti da Cill Rónáin, il principale villaggio e porto dell'isola, a Dun Aonghasa è tra i percorsi ciclistici più amati d’Irlanda). E con Aran Off Road Experience, si può fare un nuovo tour in 4x4 lungo le strade costiere più panoramiche. Le isole si visitano in barca da Doolin con Doolin2 Aran Ferries che propone anche una crociera delle Cliffs Of Moher. La nuova linea veloce di ferry da Doolin consente anche quello che si chiama Island hopping, spostarsi da un'isola a un'altra. La compagnia navale è parte del Burren EcoTourism Network.



Forest bathing e il sentiero degli alberi celtici - In Irlanda, il forest bathing si rifà a un’antica pratica celtica, chiamata Tig Allais. Si può fare in tutta l’isola, in luoghi incantati come il Tollymore Forest Park (primo parco forestale dell’Irlanda del Nord), lungo percorsi come il Canon Sheehan Loop Walk e grazie a progetti pluripremiati come il “Black Stairs Eco Trails”, che propone l’esperienza “Our Celtic Tree Trail”, a Borris, nell’area di Carlow, cuore dell’Ireland’s Ancient East. Oltre alla forza rigeneratrice legata all’aerosol naturale, in un’area di quasi 3 ettari ricoperta di querce (piante regine del rilascio di monoterpeni), elemento importante, lungo il percorso, è l’approfondimento del legame tra l’alfabeto ogamico, usato per trascrivere le antiche lingue celtiche, e gli alberi delle foreste irlandesi di 2500 anni fa.



