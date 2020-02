Inghilterra: le dieci cose da non perdere nel 2020

UEFA Euro 2020, Wembley, Londra - Lo stadio di Wembley ospiterà sia le semifinali che la finale del più importante torneo di calcio d'Europa dal 12 giugno a luglio, oltre ad altre quattro partite. UEFA Euro 2020 vedrà il torneo svolgersi in più di due nazioni per la prima volta e attirerà a Wembley spettatori da tutto il mondo. Situato nel cuore di Brent, il London Borough of Culture for 2020, questo luogo sarà il cuore di tutti gli eventi che si svolgeranno in coincidenza con il torneo, tra cui UEFA Festival, una celebrazione di arte, cultura, musica e calcio in tutta la capitale.



Tour de Yorkshire, Yorkshire - Creato nel maggio 2015 come evento di ciclismo su strada a seguito della visita del Tour de France nella contea, il Tour de Yorkshire continua ad attirare folle considerevoli ogni anno. I visitatori possono venire a vedere la gara dal 30 aprile- 3 maggio 2020, o in alternativa potranno indossare la loro maglia da corsa preferita e percorrere gran parte dello stesso percorso che verrà affrontato dai professionisti.



England Coast Path, in tutta l’Inghilterra - L' England Coast Path segna un ambizioso progetto, volto a creare un percorso segnalato intorno all'intera costa del paese. La sua inaugurazione è prevista per quest’anno, vaste aree del percorso sono già aperte al pubblico, compreso un grande tratto lungo la costa dell'Inghilterra nord-orientale. Una volta completato coprirà 4.500 km di costa dell'Inghilterra, comprese molte sezioni precedentemente inaccessibili.



RHS Garden Bridgewater, Greater Manchester - Salford nell’area di Greater Manchester, si sta preparando per l'apertura di uno dei più grandi progetti di giardinaggio in Europa - RHS Garden Bridgewater. Progettato per aprire i battenti nell'estate 2020, RHS Garden Bridgewater mira a riportare la Worsley New Hall al suo antico splendore e oltre, aggiungendo un vasto giardino recintato e un imponente edificio moderno per dare il benvenuto ai visitatori, oltre a restituire gli edifici storici rimasti al loro meglio.



Il nuovo Windermere steamer, Lake District - Chi farà un viaggio in Inghilterra e si recherà nel Lake District potrà, nell’estate 2020, godere di ancora più attrazioni intorno al lago Windermere. In estate verrà varato il piroscafo MV Swift. La barca avrà più di 300 posti e sarà la più capiente mai vista in navigazione sul lago da oltre 80 anni, anche se sarà più corta delle altre della flotta di Windermere Lake Cruises, consentendole di accedere a più pontili lungo la splendida costa del lago.



Buxton Crescent, Peak District - Per coloro che aspirano a un'esperienza spa adatta alla Royal Family, perché non prenotare un soggiorno o un trattamento presso lo storico Buxton Crescent & Thermal Spa, che aprirà le sue porte nel 2020? L’edificio risale al XVIII secolo e le terme utilizzano le acque curative della sorgente della zona. Questo hotel è un esempio spettacolare di architettura georgiana e ha subito un restauro costato 46 milioni di sterline, al fine di creare un moderno hotel spa a cinque stelle all'interno dell'edificio messo sotto tutela per la sua specificità storica. Il 2020 permetterà agli ospiti godere delle 80 eleganti camere da letto, nonché di un raffinato centro benessere, con una piscina termale riscaldata naturalmente al centro della scena.



Frozen the Musical, Londra - Frozen the Musical arriva a Londra. Il sipario si alzerà sullo spettacolo di apertura al Theatre Royal Drury Lane di Londra nell'autunno 2020, in seguito alla ristrutturazione dell’edificio costata 45 milioni di sterline. L'adattamento del film Disney è stato un successo stellare a Broadway e, anche per la versione del West End, si prevede un qualcosa pieno di fiocchi di neve scintillanti, regine di ghiaccio e pupazzi di neve cantanti.



Tate Britain: Steve McQueen Year 3, Londra - Steve McQueen, regista premio Oscar e artista vincitore del Turner Prize, ha portato un'innovativa mostra fotografica alla Tate Britain, un'installazione in mostra fino al 3 maggio 2020. Year 3 cattura gruppi di alunni del terzo anno di diverse scuole in tutta Londra, con i ritratti che mostrano la futura generazione della Gran Bretagna.



Liverpool Biennial, Liverpool - Il più grande festival internazionale di arte contemporanea del Regno Unito sta tornando pieno di energia nel 2020. Il tema della Liverpool Biennial, dal 11 luglio al 25 ottobre, sarà The Stomach and the Port, esplorando le idee che circondano il corpo umano. In mostra in numerosi spazi artistici di Liverpool, tra cui la Open Eye Gallery, la Tate Liverpool, la Victoria Gallery & Museum e i Musei nazionali di Liverpool, la biennale di Liverpool è un’ottima scelta per recarsi nel Merseyside e per immergersi nella vivace scena artistica della città.



Museum of Making, Derby - Derby celebrerà la riapertura della fabbrica più antica del mondo nell'autunno 2020, mentre lo storico mulino della seta si trasformerà nel Museum of Making. Con l'obiettivo di dare il giusto spazio agli oggetti che hanno plasmato il mondo moderno durante gli ultimi 300 anni di storia locale, questo museo ospiterà anche Eagle Engine, utilizzato nel primo volo transatlantico più di un secolo fa.



