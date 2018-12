In Tv tornano i Vichinghi. E lo sfondo è l Irlanda

L’autore, Michael Hirst, ha dichiarato "L'Irlanda è assolutamente magica: scendendo lungo la valle tra le montagne di Wicklow sei circondato da antichi paesaggi e alberi secolari. È davvero un luogo senza tempo e incredibile". Il fatto che i Vichinghi, abbiano effettivamente attraversato le terre d’Irlanda più di mille anni, ha reso il tutto ancora più autentico. Ma ecco i luoghi di Vikings in Irlanda.



Cascata di Powerscourt, contea di Wicklow - Parte dell'eccezionale Powerscourt Estate e dei suoi giardini - votata al 3° posto nel mondo dal National Geographic - la cascata più alta d'Irlanda si trova ai piedi delle montagne di Wicklow e si trova a circa 6 km dalla dimora stessa. È possibile pranzare nel delizioso caffè Avoca, o visitare la cascata per un picnic all'aperto. Le scene: la cascata è il luogo in cui per la prima volta entra in scena Aslaug, la futura moglie di Ragnar.



Lough Tay, Luggala Estate, contea di Wicklow - Grazie al suo aspetto piuttosto particolare, Lough Tay è anche conosciuto come il lago Guinness. La famiglia Guinness, la cui tenuta attraversa una parte dell'area di Lough Tay, ha importato una sabbia bianca e brillante per far sembrare un'estremità del Lough come una pinta di Guinness in contrasto con le acque torbide. Sfortunatamente, la proprietà è privata, ma c'è un meraviglioso punto panoramico su Military Road che permette di vederlo dall'alto. Le scene: Lough Tay è generalmente usato per rappresentare le persone che spingono fuori le loro barche da Kattegat.



Le miniere di Avoca e Hollywood, nella contea di Wicklow - Le miniere di Avoca sono secoli di storia in un luogo meraviglioso: i cartografi del geografo greco Tolomeo indicavano la posizione di Avoca nel 150 d.C. Facendo una passeggiata si arriva alle miniere e in quello che è noto come “Meetings of the Waters”. Hollywood invece è un piacevole villaggio alla fine della strada di Wicklow Gap. Come la sua omonima americana, è una location popolare per le riprese come Ballando a Lughnasa e Michael Collins girati entrambi in questa zona. Le scene: se c'è una cosa che queste aree hanno, è lo spazio e la bellezza naturale, ed è è questo lo sfondo perfetto per riprese delle più grandi battaglie di Vikings.



Blessington Lakes, nella contea di Wicklow - Quando le barche sono state cacciate da "Kattegat" / Lough Tay, i laghi di Blessington entrano in scena. Il lago è stato formato dalla diga del River Liffey negli anni '30 e '40 per creare una stazione idroelettrica. Questa funzione pratica non toglie nulla alla bellezza di questo luogo incredibile - infatti, è stato designato come zona di protezione speciale dal National Parks and Wildlife Service. Una croce di pietra si erge a ricordare la manciata di villaggi persi durante l’inabissamento pianificato molti anni fa. Le scene: I laghi Blessington e Lough Dan sono i luoghi della navigazione.



Il fiume Boyne vicino al castello di Slane, nella contea di Meath - Sul fiume Boyne, nei pressi del Castello di Slane, c'è un'altra distesa d'acqua mascherata da qualcosa di completamente diverso. il proprietario del castello - L'ottavo Marchese Conyngham - un volto familiare ai musicisti, invita ogni anno alcuni dei più grandi nomi della musica a suonare nel parco. Tra i tanti i Metallica, Bruce Springsteen, Queen ... solo per citarne alcuni. Qui si può noleggiare una bici elettrica e fare un giro su due ruote, visitare la nuova Slane Irish Whiskey Distillery e da non perdere è il Francis Ledwidge Museum, a poca distanza da Slane Castle, un museo dedicato al poeta caduto nel 1917 in battaglia durante la Battle of Ypres. Le scene: Il River Boyne (anche se con l’aiuto di parecchi effetti speciali) ha fatto da “controfigura” al fiume Senna.



Maggiori informazioni: www.ireland.com