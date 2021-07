In Sassonia, per passare vacanze da re

La Sassonia è infatti una delle prime regioni in Germania impegnata nell’offerta di un turismo accessibile. Numerosi riconoscimenti le sono stati assegnati per il progetto "Sassonia senza barriere", dedicato allo sviluppo e alla promozione della vacanza accessibile.



Un festival prestigioso - Al Castello di Moritzburg dal 7 al 22 agosto 2021 si tiene il prestigioso Festival di Moritzburg, per ascoltare concerti di musica classica in uno scenario open air da favola. Immersi nella natura del grande parco di Moritzburg e circondati da uno specchio d’acqua, questo festival a cui partecipano musicisti solisti provenienti da tutto il mondo per eseguire la musica senza tempo dei più illustri compositori (L. van Beethoven, Ravel, Schubert, Mozart, Rossini, Brahms e molti altri) è un must per gli amanti della musica, ma anche un’ottima occasione per decidere di andare a visitare il castello e le sue ricche sale.



Il castelletto dei fagiani - Una chicca da non perdere visitando il parco di Moritzburg è sicuramente il “Castelletto dei fagiani”, uno splendido edificio con un porticciolo in miniatura e un delizioso faro in stile Rococò. I concerti si tengono come l’anno scorso sulla terrazza nord del castello, fatta eccezione per alcuni che avranno luogo nella Chiesa Luterana di Moritzburg, nel parco del castello di Proschwitz e presso il Palazzo della Cultura di Dresda. Il picnic musicale nel parco del Castello di Proschwitz è senz’altro uno degli appuntamenti più sentiti: si tiene domenica 15 agosto alle ore 11, è un evento imperdibile per le famiglie e tutti gli amanti della musica da camera.



Il barocco in 3d - Lo Zwinger è uno degli edifici barocchi più famosi della Germania. Con la collezione di porcellane, il Salone Matematico-Fisico e la Pinacoteca degli Antichi Maestri, ospita tre musei di fama mondiale oltre ad essere tutto l’anno un palcoscenico per eventi teatrali e musicali. E stato aperto recentemente il padiglione dell’esperienza multimediale ZwingerXperience, attraverso la quale gli ospiti possono immergersi negli anni della maestosa epoca barocca utilizzando proiezioni panoramiche e stazioni di realtà virtuale. Da maggio a ottobre poi, gli aranci conferiscono al cortile un suggestivo fascino mediterraneo.



Notti magiche - A Dresda sulla riva destra dell'Elba, immersi in una posizione unica e circondati da un bellissimo paesaggio, furono costruite tre magnifiche dimore: il Castello di Albrechtsberg, il Lingnerschloss e il Castello di Eckberg. Quest’ultimo offre anche il pernottamento agli ospiti, in eleganti camere superior a 4 stelle oppure in confortevoli camere a tre stelle nelle antiche scuderie. Il Castello è servito anche da un ottimo ristorante: sia che si ceni nella storica sala o nel giardino d'inverno con finestre gotiche alte fino al soffitto, la vista è davvero magnifica sul fiume Elba, sulla storica città di Dresda e in lontananza sulla Svizzera Sassone.



Pillnitz - Il Dresden Pillnitz Palace Hotel si trova ai margini del grande parco del Castello di Pillnitz, in una posizione splendida adagiato sulla riva del fiume Elba a pochi km da Dresda. Il piccolo albergo a quattro stelle con tre suite e 42 camere invita a scoprire di più sulla vita alla corte del principe Augusto il Forte. I giardini maestosi, la vicinanza al fiume e l'imponente architettura in stile chinois del palazzo creano un'atmosfera davvero magica.



La leggenda di Klaffenbach - Situato a sud di Chemnitz, il castello di Klaffenbach, famoso per le sue curve architettoniche, è una perla rinascimentale che sembra galleggiare senza peso sul fiume. Le coppie qui possono anche sposarsi nella cornice da favola della sala delle nozze, custodita dal fantasma della Fanciulla di Taube. Una leggenda narra che il padre l’abbia murata viva nella torre del castello perché rifiutò una proposta di matrimonio combinato. Le altre sale sono adibite all’esposizione di mostre ed eventi. In questa pittoresca atmosfera si può anche pernottare presso l'hotel castello di Klaffenbach dotato di camere e suite confortevoli, un ristorante e un caffè con terrazza. Per il tempo libero accanto all'hotel ci sono un campo da golf a 18 buche, un maneggio, il parco del castello, parco giochi e servizio di noleggio biciclette.



L’amore di Augusto - Nel famoso Taschenbergpalais, palazzo adiacente al Castello Reale di Dresda, oggi sede dell’hotel Kempinski, tra i più eleganti 5 stelle in Europa, si è consumata la storia d’amore più chiacchierata di Augusto il Forte con la nobile Anna Constantia. Il principe innamoratissimo diede ordine di costruire un palazzo tutto per lei adiacente al castello reale e collegato appositamente da un ponte per permettere ai due di incontrarsi segretamente. Trascorrere un soggiorno in questa cornice così suggestiva sarà come vivere gli anni più fiorenti dell’epoca barocca e del mito di Augusto.



Norme anti covid - Le visite ai castelli e alle fortezze all'aperto sono possibili su prenotazione, a condizione che siano osservate le norme igieniche vigenti e che si indossino protezioni mediche per bocca e naso. Per accedere gli ospiti devono presentare o un certificato di vaccinazione o di guarigione. I bambini sotto i 7 anni sono esenti. Questa regola non vale per le visite ai giardini e ai parchi. L'obbligo della prenotazione può decadere se l'incidenza nel rispettivo distretto lo consente: si prega di informarsi preventivamente sui siti web dei castelli e dei palazzi o presso le strutture di informazioni turistiche.



Per maggiori informazioni: www.sassoniaturismo.it