In Lituania, per un Natale veramente magico

La capitale dello Stato baltico, durante il periodo natalizio è ancora più bella e affascinante. Sono disponibili diversi tour che portano alla scoperta dei suoi angoli più pittoreschi. Uno di questi è il Christmas Tour, in programma per le giornate del 15 e 16 dicembre: ritrovo al campanile della Cattedrale per iniziare una visita guidata di due ore circa, durante la quale scoprire storie e leggende del Natale in Lituania. Per le famiglie, inoltre, sempre dalla Piazza della Cattedrale parte il Trenino di Natale, grazie al quale ammirare le più belle strade della città vecchia comodamente seduti.



Albero e mercatini - A Vilnius il cuore dei festeggiamenti è la Piazza della Cattedrale, la principale della città, dove è stato ufficialmente acceso l’albero di Natale, bellissimo ed eco-friendly: è infatti una struttura di metallo, alta 27 metri, sulla quale sono stati posati oltre 6.000 rami e circa 5km di luminarie. Ai suoi piedi, è stato allestito il tradizionale mercatino di Natale che rimarrà aperto fino al 7 gennaio: nelle casette di legno del mercato si possono trovare prodotti artigianali, souvenir, tè alle erbe, vin brulé e deliziosi dolci tipici. Dal 25 al 29 dicembre, inoltre, la Piazza della Cattedrale si trasforma in un cinema en plein air e invita le famiglie ad assistere alla proiezione in 3D della “History of Jesus Birth” sulla facciata della Cattedrale. Ogni anno quest’evento magico accoglie circa 120.000 visitatori.



Shopping - Gli amanti dello shopping non rimarranno delusi: oltre al mercato principale, sono in programma per tutta la stagione diversi appuntamenti per acquistare regali speciali. Nella Piazza del Municipio, ad esempio, dove fino al 7 gennaio sarà disponibile un mercato tipico, perfetto per chi vuole un’alternativa a quello ai piedi della Cattedrale. The Commune Art Christmas Market sarà aperto il 15 e 16 dicembre: non c’è luogo migliore per scoprire l’artigianato proveniente da ogni parte della Lituania e partecipare a workshop con i produttori. Nello stesso weekend, il Club Kablys ospiterà il suo Pop-Up Christmas Market, con oltre 70 brand lituani, tra moda, accessori, cosmetica e gastronomia. Infine, il meglio del design è in vendita al Christmas Design Square, dal 18 al 23 dicembre.



Per chi ama la corsa - I più sportivi potranno scoprire la città di corsa partecipando alla Vilnius Christmas Run del 16 dicembre: disponibili tre percorsi, in base alla preparazione, da 3, 6 e 9 km. Mentre per chi vuole dilettarsi con il pattinaggio sul ghiaccio, troverà una pista ad accesso gratuito nella Piazza Lukiskiu a partire dal 7 dicembre. Ogni venerdì sono disponibili lezioni per i bambini (dalle 18 alle 19) e per gli adulti (19:30-20:15).



Kaunas - Anche la seconda città della Lituania, Kaunas, non è da meno in quanto a festeggiamenti di Natale. I festeggiamenti sono cominciati con l'accensione delle luci dello straordinario albero di Natale allestito nella Piazza del Municipio. Intorno all’albero è già aperto anche il Villaggio di Natale che con le sue bancarelle terrà viva l’atmosfera natalizia fino al 7 gennaio. Non è tutto: dalle 10 alle 16 del 22 dicembre, i ritardatari dei regali potranno concedersi uno shopping last minute al mercatino The Great Kaunas Christmas Fair alla Žalgirio arena.



Per maggiori informazioni: www.lithuania.travel