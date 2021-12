Games of Thrones rivive in Irlanda del Nord

Ottime notizie per gli amanti di una delle serie televisive di maggior successo della storia: è stato infatti annunciato in Irlanda del Nord che l'attesissimo Official Game of Thrones Studio Tour aprirà al pubblico il 4 febbraio 2022 a Banbridge . Game of Thrones è andato in onda in oltre 207 paesi e territori, generando ascolti da record nelle sue otto stagioni.

Ubicato nella location originale delle riprese della celebre serie televisiva presso i Linen Mill Studios di Banbridge, in Irlanda del Nord, il Game of Thrones Studio Tour trasporterà i fan nel cuore di Westeros per ammirare immagini mozzafiato, suggestivi set, oggetti di scena, costumi originali e altri elementi del dietro le quinte della serie di successo della HBO.



Ecco i Sette Regni - La nuovissima esperienza interattiva, distribuita su oltre 10.000 metri quadrati, permetterà ai fan di esplorare una vasta gamma di set originali, costumi, oggetti di scena e pezzi di scenografia, con l'obiettivo di portare i visitatori più vicino che mai ai Sette Regni. I fan potranno entrare nell'iconica Sala Grande di Grande Inverno dove Jon Snow è stato proclamato "Re del Nord", vedere l'imponente trono di Dragonstone di Daenerys Targaryen, osservare da vicino incredibili oggetti di scena, armi ed effetti visivi di Game of Thrones, nonché saperne di più sulla maestria e gli artigiani che hanno contribuito a portare sullo schermo lo show. Per dare vita a Westeros l'esperienza immersiva e sensoriale si avvale di un design e di una tecnologia all'avanguardia e saprà evocare l’epica geografia dello show: Approdo del Re, Grande Inverno, Roccia del Drago, La Barriera e le terre oltre.



Visitare l’Irlanda - Game of Thrones Studio Tour, nei Linen Mill Studios, darà ai fan di tutto il mondo un motivo in più per fare un viaggio in Irlanda del Nord nel 2022 e negli anni successivi. Nell’ultimo ultimo decennio, l'Irlanda del Nord ha dato il benvenuto ai fan di tutto il mondo nella "vera” Westeros", proprio dove si trovano realmente gli splendidi paesaggi, le coste e le montagne che sono state protagoniste di alcune delle scene più memorabili della serie. A poca distanza da Dublino e Belfast, il nuovo Game of Thrones Studio Tour offrirà ai fan la fantastica opportunità di andare dietro le quinte e di immergersi nei set, negli oggetti di scena e nei costumi usati nella serie.



Per maggiori informazioni: www.gameofthronesstudiotour.com