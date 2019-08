Europa: le città più convenienti per le vacanze di fine estate

Visite, attività e tour che non richiedono il pagamento di un ticket, hotspot Wi-Fi e persino alloggi gratuiti: sono questi i criteri in base ai quali sono state valutate 38 diverse destinazioni europee tra le più gettonate tra i viaggiatori internazionali. In questa speciale Top10 di città budget friendly , Milano si colloca al sesto posto, mentre Roma si colloca in nona posizione. Londra, città notoriamente non a buon mercato, paradossalmente si colloca al vertice della classifica: questo significa che, con un po’ di oculatezza e di organizzazione, anche la capitale britannica può essere accessibile senza spendere una fortuna.

La classifica è stata compilata da Omio, piattaforma leader in Europa per la prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo, pensando alle esigenze di chi viaggia con un budget limitato. Le 38 città europee selezionate per lo studio sono tra quelle che ogni anno fanno registrare i più alti numeri di turisti, e sono state classificate in base al numero di attività, tour ed eventi non a pagamento, alla quantità di hotspot Wi-Fi e alloggi gratuiti e alla disponibilità di acqua corrente potabile.



Dai risultati emerge che persino alcune delle città più costose al mondo offrono, in realtà, un numero sorprendente di attività da svolgere senza sborsare una lira. Ad esempio, Londra, in testa alla classifica, offre ben 275 attività gratuite, 14 diversi tour e quasi 176 mila alloggi free. Al secondo posto si piazza Parigi ,con 283 attività e 24 tour gratuiti. Amsterdam propone oltre 1.000 attività, tour ed eventi free, mentre Berlino ne propone oltre 540, sempre a costo zero.