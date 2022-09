Elisabetta II: le dimore e i castelli che parlano di lei

Buckingham Palace -

Castello di Windsor -

Kensington Palace -

Clarence House -

Sandringham House -

Castello di Balmoral -

Holyrood Palace -

Non c'è nulla di più regale di Buckingham Palace a Londra. Con uno dei balconi più famosi al mondo e 775 stanze, è l’imponente palazzo dove la famiglia reale appare al pubblico dopo le celebrazioni reali o nazionali, come è stato il recente Giubileo di Platino di Elisabetta II. Qui la regina solitamente dimorava durante la settimana nei suoi sontuosi appartamenti privati. Buckingham Palace è parzialmente aperto al pubblico: al suo interno si ammirano stanze meravigliose e anche una straordinaria collezione d'arte. Davanti ai suoi cancelli si tiene il famosissimo Cambio della guardia, fra le imperdibili attrazioni londinesi, ovvero la cerimonia con accompagnamento musicale in cui la Nuova Guardia sostituisce la Vecchia Guardia.È il più grande castello abitato al mondo. Ha oltre 1.000 stanze e una superficie di oltre 13 acri. Immerso in una stupenda tenuta, si trova nel Berkshire ed è un maniero letteralmente mozzafiato per maestosità storia, ricchezza di arredi ed opere d’arte, dato che è stato una casa reale per più di 900 anni. Era uno dei palazzi preferiti di Elisabetta II, che vi si recava solitamente nei fine settimana e per un mese intorno a Pasqua.Un palazzo iconico, dato che fu la dimora londinese della Regina Victoria, della principessa Diana e di Will and Kate con i loro tre figli. Una fra le mille curiosità che circondano questo sontuoso palazzo: qui sono stati trovai alcuni disegni originali di Leonardo Da Vinci senza che ci sia il minimo indizio di come vi arrivarono.A Londra, è la principale residenza di Carlo e Camilla, che vi abitano da quando si sono sposati nel 2005. Il palazzo fu costruito nella prima metà dell’Ottocento ed è stato la dimora della regina Elisabetta, la regina madre nonna di Carlo. Prima Carlo e Camilla vi dimorassero, l’imponente palazzo è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione e vi sono state portate nuove importanti opere d'arte.È la dimora dove Elisabetta II e Filippo di Edimburgo hanno sempre trascorso con la famiglia le feste natalizie. La tenuta (che ospita i monarchi britannici ormai da quattro generazioni) si trova nel Norfolk ed era stata ereditata dalla regina da suo padre, re Giorgio VI. Era il suo amato ritiro di campagna e lo raggiungeva solitamente in treno.In Scozia, era molto amato da Elisabetta II che vi trascorreva gran parte delle vacanze estive con il principe Filippo. Il castello di Balmoral racconta la storia scozzese come nessun altro edificio. Fu costruito nel 1856 ed era la residenza di campagna della regina Vittoria nell'Aberdeenshire. Elisabetta II vi ha fatto qualche lavoro di ristrutturazione. Questa imponente dimora è stato anche l'ambientazione della luna di miele del principe Carlo e della principessa Diana.Fra gli altri luoghi reali in Scozia, c’è il palazzo di Holyrood, la cui inquilina più famosa fu Maria Stuarda, regina della Scozia. Si dice che la sua dama di compagna fu fatta assassinare proprio tra queste mura. È possibile visitare questo luogo che racchiude la storia reale scozzese nonché gli appartamenti frequentati da Elisabetta II quando si recava in Scozia durante la settimana reale. L’antico monastero da cui deriva fu edificato nel 1128. Più volte ristrutturato, fu ampliato da Carlo II, che fece costruire il piano superiore dove ora si trovano gli appartamenti privati della famiglia reale.