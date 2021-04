Danimarca in fiore: la splendida primavera del Nord

Tivoli – Al Tivoli di Copenaghen la chiamiamo “stagione estiva” ma in realtà tutto comincia in primavera, quando il leggendario parco divertimenti si agghinda a festa per Pasqua e apre le sue porte all’inizio di aprile. Anno dopo anno, il Tivoli si conferma tra le principali attrazioni del paese: vieni prima che inizi ad affollarsi. Con le sue fantastiche ambientazioni, i divertimenti e le giostre nuove di zecca. I giardini di Tivoli sono assolutamente da vedere. C’è sempre qualcosa da fare, dalla musica live agli spettacoli. E con le giornate che si allungano, c’è ancora più tempo per sedersi all’aperto e rilassarsi nei magnifici giardini: tutto in pieno centro.



Ciliegi in fiore - Niente fa primavera quanto l’esplosione rosa brillante di un ciliegio in fiore. In Danimarca è facile imbattersi in questo meraviglioso spettacolo. Un bel luogo in cui vedere i ciliegi a Copenaghen è il Parco di Langelinie: qui gli alberi raggiungono la massima fioritura un po’ più tardi rispetto a Bispebjerg e si può anche partecipare al Sakura Festival, l’evento in cui Oriente e Occidente si incontrano. Il Giardino Botanico è un altro ottimo “punto di osservazione”, con la sua impressionante varietà di piante e fiori e il suo bel museo. Oltre che al Tivoli, vi consigliamo una visita al maestoso cimitero di Bispebjerg e ai suoi viali costeggiati da ciliegi che in questa stagione formano un tunnel fiorito sotto cui passeggiare. Fuori da Copenaghen, invece, vale la pena una visita al viale Fredens Torv ad Aarhus per cogliere i ciliegi nel pieno della fioritura.



Con la famiglia a Bakken - A soli 10 km a nord di Copenaghen si trova Bakken, il parco divertimenti più antico del mondo. Nascosto tra i boschi di Dyrehaven, Bakken è chiuso nei mesi invernali. Ma appena le giornate si fanno più miti, questo parco unico al mondo torna alla vita, con le sue attrazioni adatte a tutta la famiglia. Bakken apre subito prima di Pasqua ed è in attività da oltre 400 anni. 32 giostre per tutte le età, comprese le eccezionali montagne russe in legno costruite nel 1932, oltre a spettacoli per bambini, cibo e bevande. E alla sera... concerti per tutti i gusti.



Camp Adventure Forest Tower - Ad appena un’ora a sud di Copenaghen troverai un posto dove vivere la primavera in tutto il suo splendore: è il parco avventura sugli alberi più grande di Danimarca e apre le porte all’inizio di aprile. Situato nell’area boscosa di Gisselfeld Abbey, la Forest Tower porta i visitatori ad altezze mai viste, grazie a una passerella lunga 900 metri che si snoda fino alla cima di una torre alta 45 metri. Partendo dalla base degli alberi, potrai camminare immerso nel verde delle chiome fino in cima, dove una piattaforma regala un’incredibile vista a 360° sul caratteristico paesaggio collinare della Selandia.



Il carnevale di Aalborg - Aalborg è la quarta città più grande di Danimarca e il suo carnevale è il principale del Nord Europa. La parata di quest’anno inizia il 17 maggio e inaugura una settimana fitta di appuntamenti all’insegna del divertimento. 60.000 partecipanti in maschera alla parata principale e oltre 100.000 spettatori daranno vita a una vera e propria ondata di colori e fantasia. Il carnevale di Aalborg è un evento di portata internazionale, che ospita le tradizioni carnevalesche di tutto il mondo: un’occasione unica per vedere all’opera gruppi di artisti che raramente vengono in Danimarca.



Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it