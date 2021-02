Tutta la magia dell’Irlanda, tra fate e folletti

Come location della serie visibile su Netflix sono state scelte Killruddery House, che funge anche da collegio e Powerscourt Estate, entrambe nella contea di Wicklow: due attrazioni imperdibili dell'Ireland’s Ancient East che i fan del Winx Club potranno visitare di persona, quando sarà consentito tornare a viaggiare.



Un territorio “magico” - L'Ireland’s Ancient East è una regione che si trova tra il fiume Shannon e il Mare d'Irlanda. Ricoperta da paesaggi verdeggianti e dorati, accoglie i visitatori e li inviata a scoprire 5.000 anni di storia, grazie ad icone come l’insediamento monastico del VI secolo a Glendalough, nella contea di Wicklow, e la tomba a corridoio di Newgrange – che ha 5.200 anni - situata nella Boyne Valley, nella contea di Meath. Per coloro che amano i grandi spazi aperti, la Waterford Greenway corre per 46 km verso la più antica città d'Irlanda, Waterford, ed è la più lunga strada per escursioni a piedi e in bicicletta del Paese.



Giardini scenografici - Risalenti al XVIII secolo, i Powerscourt Gardens si estendono su 47 acri che ospitano giardini italiani e giapponesi, cascate, pergole alberate, belle statue, laghi ornamentali e oltre 200 varianti di alberi e arbusti. Situata ai piedi delle montagne di Wicklow, questa splendida località rientra nella classifica stilata da Lonely Planet dei primi 10 edifici residenziali del mondo, mentre la tenuta si è aggiudicata il terzo posto nella lista dei migliori 10 giardini del National Geographic.Killruddery House ospita giardini all’italiana del XVII secolo, ma ha anche una fattoria biodiversificata, boschi fioriti, lunghi laghetti e un giardino recintato. La Killruddery House ha recentemente ospitato un indimenticabile evento musicale, Other Voices: Courage che ha visto esibirsi alcuni dei musicisti contemporanei più entusiasmanti d'Irlanda, tra cui il cantante folk alternativo James Vincent McMorrow e la cantautrice Maija Sofia, selezionata per il premio.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com