Croazia: a Plitvice, lo spettacolare regno di limpidissime acque

ALBA E TRAMONTO - Plitvice si trova a 140 km da Zagreb/Zagabria, a 155 da Zadar/Zara e a 262 da Trieste. Pur utilizzando il battello e il servizio navetta esistenti, per percorrere i 18 km del percorso occorre preventivare almeno un’intera giornata, anche perché alba e tramonto rappresentano due momenti imperdibili per i diversi giochi di luce; conviene quindi pernottare in loco almeno una notte, considerando che il biglietto di ingresso vale per più giorni; superflua invece una guida. Il parco risulta visitabile tutto l’anno, ma i periodi migliori per accedervi sono la primavera, quando le cascate si presentano gonfie d’acqua, e l’autunno per i colori della vegetazione; l’estate accentra un gran numero di visitatori. Tra le cose rimarchevoli da visitare nei dintorni: 15 km a nord le grotte turistiche di Barac hanno offerto ospitalità agli orsi delle caverne ed all’uomo in epoca preistorica; Rastoki 30 km a nord è un pesino pieno di fascino con casette in legno su uno strapiombo con cascatelle analoghe a Plitvice.