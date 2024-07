Copenaghen, iniziative per un turismo realmente green

SCIARE SUI TETTI - I dati mostrano una grande disponibilità: l'82% dei viaggiatori afferma di voler adottare un approccio sostenibile, ma solo il 22% ha cambiato concretamente il proprio comportamento. Ad esempio, i visitatori che arrivano alla National Gallery of Denmark con rifiuti di plastica sono invitati a un workshop e li trasformano in un'opera d'arte. Allo stesso modo, prendere i mezzi pubblici o andare in bicicletta fino all'iconico termovalorizzatore di Copenhill garantisce un'esperienza unica: quella di sciare (su erba artificiale) lungo il suo pendio, sul tetto della struttura. La semplicità del sistema consente una partecipazione senza problemi: i turisti possono mostrare un biglietto del treno, arrivare in bicicletta o presentare altre semplici prove di azioni green per riscattare i loro premi.