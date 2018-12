Cinque proposte per una vacanza "on the rocks"

Gli esperti del motore di ricerca Hotels.com hanno infatti selezionato spettacolari hotel, igloo o location ghiacciate, in cui poter soggiornare dopo aver messo prudentemente in valigia maglioni pesanti e giacche termiche.



Ice Hotel, Svezia - Questa location, immersa e costruita nella tundra ghiacciata, è il primo hotel di ghiaccio costruito al mondo ed è realizzato con 1000 tonnellate di ghiaccio e 30.000 tonnellate di mix neve/ghiaccio. L’Ice Hotel è aperto da dicembre a metà aprile offrendo molte opportunità per rilassarsi e godersi le frequenti autore boreali. Ogni anno l’hotel offre differenti interni di ghiaccio, creati da celebri artisti e designer. Tra la selezione di camere disponibili, sia calde sia fredde, spiccano le Art Suites, ognuna individualmente intagliata a mano e mantenuta tra -5 e -8°C.



Northern Lights Village - Sorge in Finlandia e prende il nome dalle aurore boreali che a queste latitudini sono piuttosto frequenti. E’ situato a Saariselka ed è un luogo magico da cui ammirare l'aurora boreale e le stelle cadenti. Da non dimenticare la videocamera per catturare questo spettacolo.



Sorrisniva Igloo Hotel, Norvegia - E' costruito con 250 tonnellate di ghiaccio e 7000 metri cubi di neve: questo albergo è il luogo perfetto per gli amanti dell’avventura. Gli ospiti possono godere di entusiasmanti attività sulla neve come le corse in slitta con cani o safari sulle motoslitte.



Blacksheep Village Igloo, Francia - Con vista sul Monte Bianco il Blacksheep Village è situato in uno dei più grandi comprensori sciistici del mondo. Ogni igloo viene fornito completo di piumini speciali per mantenere gli ospiti caldi e coccolati durante le notti fredde. Ideale per chi ama lo sci e dopo una giornata di discese ama gustare un drink accanto al fuoco.



Igloo Are, Svezia - Le famiglie in cerca di un’avventura sulla neve troveranno l’Igloo Are in Svezia il loro paradiso. Cioccolate calde, bagni termali e le stelle cadenti in abbondanza, sarà difficile non farsi incantare da questo ambiente originalissino ed elegante a un tempo. L'albergo ospita anche due piscine all'aperto con acqua caldissima e una grande sauna.