Milano, Stazione Centrale - Nella top7 delle stazioni europee non può mancare la Stazione Centrale di Milano. Inaugurata nel 1931 su un progetto iniziale di Ulisse Stacchini, la stazione è il più noto esempio in Italia di architettura di passaggio tra eclettismo, liberty e razionalismo del Ventennio. I lavori di ristrutturazione, iniziati nel 2005, hanno ridato alla luce bellezze nascoste, come i bassorilievi del grande Atrio realizzati dallo scultore Alberto Bazzoni, le maioliche firmate da Basilio Cascella raffiguranti le città d’Italia e i pavimenti con le Grandi Aquile Imperiali nelle zone della Galleria.



Anversa, Stazione centrale - Ribattezzata anche “Cattedrale” per la maestosità e l’imponenza dell’edificio principale, la stazione centrale di Anversa è caratterizzata da una torre principale e otto più basse, sei delle quali distrutte nel 1950 e ricostruite nel 2009. Gli interni, con più di 20 tipi diversi di marmo, sono celebri per la loro eleganza.



Strasburgo, Stazione centrale – All’esterno sembra un disco volante, grazie a una copertura a specchio che riflette l’ambiente circostante. All’interno, fa contrasto la struttura originale, progettata nel 1883 da Johann Jacobsthal e interamente ristrutturata nel 2007.



Porto, Stazione di Sao Bento - Questa stazione è certamente elegante, ma la caratteristica che la rende unica sono le piastrelle decorate, tipicamente portoghesi, che ricoprono le pareti dei suoi interni. Opera di Jorge Colaco, queste rappresentano scene della storia portoghese.



Londra, St Pancras International - Inaugurata nel 1868, la stazione più bella di Londra, St. Pancas International ha celebrato il 1° ottobre 2018 i suoi primi 150 anni. Progettata da George Gilbert Scott, la stazione è un capolavoro di architettura gotica vittoriana, con mattoni rossi e guglie svettanti. La stazione è stata rimodernata nel 2007 per diventare la nuova sede dell’Eurostar che collega Londra a Parigi e Bruxelles. Al suo interno, si trovano un hotel di lusso e ristoranti di alto livello.



Amsterdam, Central station - Progettata da Pierre Cuypers, lo stesso architetto del Rijksmuseum, la stazione di Amsterdam è stata costruita nel 1889 su tre isole artificiali che poggiano su 9.000 pali di legno. Interamente realizzata in mattoni rossi, la stazione presenta una sfarzosa facciata in stile neogotico e neorinascimentale, con decorazioni che fanno riferimento al passato marittimo della città.



Liegi, Stazione di Liège-Guillemins - La stazione ferroviaria di Liegi, in Belgio, aperta per la prima volta nel 1842, presenta una nuova veste dal 2009, quando, in occasione dell’arrivo dell’alta velocità è stata completamente ridisegnata dall’archistar spagnolo Santiago Calatrava. Acciaio, vetro e cemento sono i materiali utilizzati per il nuovo edificio, considerato l’opera di architettura contemporanea più interessante di tutto il Belgio. Da non perdere inoltre la vista dal binario 1 della Tour Paradis, il grattacielo più iconico della città.