Austria: la natura energetica di Kufstein

Il resto è facile , a portata di mano e bellissimo. Si arriva con la massima semplicità, anche senza utilizzare l’auto (che tra l’altro sul posto non è indispensabile), tutti parlano correntemente l’inglese (qualcuno anche l’italiano), la natura è incantevole e avvolgente, a 360 gradi: la maggior parte delle attività proposte in zona sono comprese in una card che si ritira alla reception dell’albergo scelto per il nostro soggiorno o all’ufficio del turismo se abbiamo preferito una casa privata. Kufstein è una cittadina piccola e a misura d’uomo, nella quale basta fare una passeggiata in centro per trovarsi immersi nella storia e nella tradizione , ma anche un centro in cui fare shopping , pranzare in ottimi ristoranti e pub e trovare qualsiasi servizio di cui possiamo avere bisogno.

Cominciamo dal viaggio

Brennero a Innsbruck e a Monaco di Baviera.

quasi al confine con la Germania,

treno

Eurocity ÖBB/DB,

tra Verona e Monaco

di Baviera

centro della cittadina,

Kufsteinerland Card,

. Anche se non è proprio a due passi dall’Italia, Kufstein è perfettamente collegata sulla direttrice che unisce ilLa cittadina si trovadove la vallata si apre e da cui si intravvede all’orizzonte la pianura bavarese. Proprio per questo motivo, ilè un’ottima soluzione di viaggio: con glila vacanza comincia con il massimo del relax, senza la preoccupazione di strade e di traffico. Il collegamento diretto, con cinque diversi treni al giorno, unisce la città veneta a Kufstein in poco più di tre ore e mezzo. La stazione di Kufstein è nelper il massimo della comodità, per cui ci si può tranquillamente spostare a piedi o in bicicletta, noleggiabile sul posto. Se poi abbiamo scelto di soggiornare in una delle frazioni a qualche chilometro di distanza, potremo approfittare gratuitamente della efficiente rete di trasporto pubblico inclusa nellaalla quale ha diritto ciascun ospite che effettui almeno un pernottamento. La Card è attiva su un ricco ventaglio di attività proposte in zona, dagli autobus alle risalite con alcuni impianti che portano in quota, alla visita alla fortezza con la possibilità di assistere all’emozionante concerto dell’organo all’aperto più grande del mondo. O ancora, per chi ama gli animali, c’è la visita al maneggio Fohlenhof Ebbs - Centro internazionale degli avelignesi, gli splendidi cavalli dal manto biondo e con la criniera bianca. Ogni giorno, inoltre, sono proposte alcune escursioni guidate in montagna, alla scoperta di una natura incontaminata e di punti energetici in cui praticare yoga o Thai Chi. Su altre esperienze, come l’accesso ai lidi dei laghetti balneabili della zona, la Card dà diritto a uno sconto.

Una delle esperienze da non perdere è la visita alla

Fortezza

carcere “di lusso”

cunicoli e passaggi inquietanti,

stanza delle torture

le canne dell’immenso organo,

il concerto

“Auracher Löchl”.

che domina il centro della cittadina. Costruita in vari momenti della storia intorno a un nucleo medievale, offre un interessante percorso di visita, in cui riscoprire tutte le fasi principali della storia mitteleuropea. Si possono visitare vari ambienti, tra cui alcune celle dell’antica prigione, considerata unperché i prigionieri erano rinchiusi in una torre con celle finestrate e quindi meno umide e malsane rispetto a quanto accadeva in altre prigioni della stessa epoca. Ci sono anche, per chi ama gli ambienti più cupi e sinistri,la, la ruota dell’antico mulino che i prigionieri erano costretti a muovere meccanicamente camminando su alcune parti di una struttura apposita, un po’ come accade ai criceti con la loro ruota. La parte più emozionante, però, è la visita al torrione nel quale sono posizionatetutt’ora perfettamente funzionante. La tastiera sulla quale suona l’organista è collocata un centinaio di metri più in basso, nel cortile d’onore del castello: quando l’organo suona,viene sentito in tutto il paese e anche sulle montagne circostanti, fino ad alcuni chilometri di distanza a seconda della direzione del vento. L’organo viene suonato tutti i giorni a mezzogiorno in un suggestivo concerto che non è mai venuto meno, neppure nei periodi del lockdown da Covid 19, confortando gli abitanti di Kufstein, confinati nelle loro case. E se alla fine della visita è venuto un po’ di appetito, si può approfittare di una cenetta intima nella “sala da pranzo” più piccola del mondo: due soli coperti sul ponticello che attraversa la strada nel pittoresco ristorante

Un’altra esperienza da non perdere è la visita

al centro di allevamento Ebbs,

cavalli avelignesi,

vanitosi

il più importante d’Europa e uno dei più antichi al mondo per questa razza, nel quale ammirare i meravigliosicon il museo annesso. Gli avelignesi sono meravigliosi animali dal manto dorato e dalla criniera chiarissima, che possono essere osservati nelle stalle e nel recinto all’aperto, oppure in uno degli spettacoli programmati con frequenza nei mesi di luglio e agosto. E dato che si tratta di equini particolarmente socievoli e persino, di solito si riesce ad ottenere che si mettano in posa per una foto ricordo o per un selfie… a sei zampe.

Chi preferisce le

camminate in montagna

KeiserLift,

Kaisergebierger

panorami incantevoli

punti energetici

yoga, Thai Chi, Qi Gong.

mountain bike,

giocare con i propri bambini,

abbracciare un albero

non deve perdere la salita con illa tranquilla seggiovia monoposto sulla quale si può salire anche con il proprio cane, tenendolo in braccio, oppure ospitato in un trasportino tutto per lui, ancorato a un sedile. Da fondovalle si arriva a 1200 metri di quota nel comprensorio del, nel quale si snodano numerose escursioni e passeggiate per tutta la famiglia alla scoperta die dinei quali praticareQui, accompagnati da guide esperte si scopre che, mentre il Thai Chi è un’arte marziale, il Qi Gong è una pratica di benessere alla portata di tutti, che punta al miglioramento dell’equilibrio, del rilassamento e della capacità di respirare, liberandosi dello stress e delle energie negative. In alternativa, si può praticare il forest bathing o partecipare ad antichi rituali nella natura con l’incenso. Il Kaisergebierger è anche il luogo perfetto per chi ama lalungo uno dei numerosi sentieri che attraversano il comprensorio, o semplicemente perlungo uno dei percorsi attrezzati e pensati apposta per loro. E se, immergendoci nella natura a 360 gradi, fossimo colpiti dalla sensazione di una presenza antica e soprannaturale, proviamo ad: potrebbe trasmetterci un intero mondo di sensazioni, meravigliose e inattese.