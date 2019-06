​Andorra, relax e sport nella gemma dei Pirenei

Il paesaggio, le sue antiche tradizioni ma anche la sua gustosa e originale gastronomia, lo shopping e la sua offerta wellness offrono il mix ideale per un soggiorno a tutto relax: forse per questo Andorra accoglie più di 8 milioni di turisti ogni anno in un paese di appena 468 km quadrati.



Terme e benessere - Il benessere qui è uno stile di vita: ad Andorra fuggire dallo stress è facilissimo, grazie alle sue acque termali. Caldea è la più grande spa termale di montagna dell'Europa del sud, con i suoi 30.345 m² di superficie. Situata a 1.100 metri di altitudine, offre la possibilità di fare massaggi, rituali di benessere, trattamenti idrotermali ed estetici ed è inoltre possibile usufruire di una gamma di cosmetici biologici di produzione propria, prodotta con ingredienti naturali. Per i più esigenti, i 12.400 metri quadrati dell’area wellness di Inúu regalano momenti esclusivi da vivere anche in coppia.



Sport tra laghi e vette - I visitatori alla ricerca di attività all'aria aperta troveranno ad Andorra un'infinità di possibilità. Il Principato conta 72 vette alte più di 2.000 metri e 60 laghi sparsi per tutto il territorio. In particolare, la valle del Madriu-Perafita-Claror, che occupa il 10% del Paese, è considerata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Trekking, arrampicate, scalate, canyoning, ciclismo e mountain bike sono le principali attività che è possibile realizzare ad Andorra d'estate.



Le chiese romaniche - Inoltre, chi volesse conoscere più a fondo l’interessante e complessa storia del Paese, può farlo visitando una delle oltre 40 chiese romaniche del Principato: si trovano su tutto il territorio ed è facile accedervi. La Casa de la Vall, l'antico Parlamento, è una tappa fondamentale per chi desidera immergersi nella storia e nelle tradizioni del luogo.



Il sapore dei Pirenei - Oltre a vivere la montagna, nel Principato è possibile anche assaporarla. Per farlo, basta recarsi in una delle venti bordas, le tipiche baite dei Pirenei, dove è potrete degustare le ricchezze gastronomiche di Andorra. Il trinxat (sorta di sformato di patate, cavoli e carne di maiale) , l'escudella (minestra con fagioli, pasta, osso di prosciutto, midollo e salsicce) e le eccellenti carni alla griglia sono le principali specialità del luogo. La cucina di Andorra racchiude i sapori della montagna e nel corso dei secoli è riuscita a mantenere la propria essenza, pur lasciandosi sedurre dalle influenze catalane e francesi, dando risalto ai prodotti locali e di stagione.



Eventi esclusivi - Scenario di numerose manifestazioni sportive e culturali di risonanza internazionale, il Principato di Andorra ospita gare di sci, BTT, ciclismo o trial, così come avvenimenti culturali. El Cirque du Soleil torna ad Andorra per il settimo anno consecutivo, e lo fa a fine luglio con "Rebel", uno spettacolo esclusivo che rende omaggio alle più belle voci maschili di tutto il mondo.



Per maggiori informazioni: www.visitandorra.com/it